https://ria.ru/20211118/donbass-1759706719.html

Германия призвала Россию вернуться к переговорам по Донбассу

Германия призвала Россию вернуться к переговорам по Донбассу - РИА Новости, 18.11.2021

Германия призвала Россию вернуться к переговорам по Донбассу

В МИД ФРГ призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу в "установленных форматах" и ​​в соответствии с установленными принципами, заявили РИА... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:38

2021-11-18T19:38

2021-11-18T19:43

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу в "установленных форматах" и ​​в соответствии с установленными принципами, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве в Берлине."В течение нескольких месяцев Германия и Франция интенсивно работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня, основанной на минских договоренностях. С этой целью мы внесли несколько конкретных предложений о встрече министров иностранных дел в нормандском формате, как это было согласовано между канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель, президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и президентом (России Владимиром) Путиным в октябре. Россия отказалась присутствовать на такой встрече", - заявили в ведомстве.В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в Минских соглашениях.

https://ria.ru/20211118/perepiska-1759683341.html

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донбасс

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