https://ria.ru/20211118/donbass-1759706719.html
Германия призвала Россию вернуться к переговорам по Донбассу
Германия призвала Россию вернуться к переговорам по Донбассу - РИА Новости, 18.11.2021
Германия призвала Россию вернуться к переговорам по Донбассу
В МИД ФРГ призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу в "установленных форматах" и в соответствии с установленными принципами, заявили РИА... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:38
2021-11-18T19:38
2021-11-18T19:43
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу в "установленных форматах" и в соответствии с установленными принципами, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве в Берлине."В течение нескольких месяцев Германия и Франция интенсивно работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня, основанной на минских договоренностях. С этой целью мы внесли несколько конкретных предложений о встрече министров иностранных дел в нормандском формате, как это было согласовано между канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель, президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и президентом (России Владимиром) Путиным в октябре. Россия отказалась присутствовать на такой встрече", - заявили в ведомстве.В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в Минских соглашениях.
https://ria.ru/20211118/perepiska-1759683341.html
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в мире, украина, германия, мид германии, донбасс, минские соглашения, россия, франция, ангела меркель, сергей лавров, эммануэль макрон
19:38 18.11.2021 (обновлено: 19:43 18.11.2021)
Германия призвала Россию вернуться к переговорам по Донбассу
МИД Германии призвал Россию вернуться к переговорам по Донбассу "в установленных форматах"