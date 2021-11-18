15:21 18.11.2021 (обновлено: 15:54 18.11.2021)
Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева
Грызлов: указ Путина по Донбассу — ответ на действия Киева по эскалации конфликта
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
"Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида". Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - сказал Грызлов журналистам.
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Он напомнил, что указом предусмотрено предоставление равных условий доступа товаров из Донбасса к участию в российских госзакупках, а также снимаются квоты на перемещение товаров через таможенную границу.
"Фактически это путь к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска, обладающих значительным ресурсным потенциалом, возможностями в областях металлургии, энергетики и машиностроения. Это усиление экономического сотрудничества c регионами Российской Федерации в соответствии с (минским) комплексом мер", - добавил Грызлов.
Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на это, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением минских соглашений.