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Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева
Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева - РИА Новости, 18.11.2021
Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева
Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:21
2021-11-18T15:54
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
борис грызлов
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов."Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида". Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - сказал Грызлов журналистам.Он напомнил, что указом предусмотрено предоставление равных условий доступа товаров из Донбасса к участию в российских госзакупках, а также снимаются квоты на перемещение товаров через таможенную границу."Фактически это путь к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска, обладающих значительным ресурсным потенциалом, возможностями в областях металлургии, энергетики и машиностроения. Это усиление экономического сотрудничества c регионами Российской Федерации в соответствии с (минским) комплексом мер", - добавил Грызлов.Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на это, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением минских соглашений.
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759312382.html
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759189240.html
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украина
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луганская народная республика
россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, борис грызлов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
15:21 18.11.2021 (обновлено: 15:54 18.11.2021)
 
Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева

Грызлов: указ Путина по Донбассу — ответ на действия Киева по эскалации конфликта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
"Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида". Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - сказал Грызлов журналистам.
Грузовой автомобиль на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 08:00
Украина возмущена российской помощью
Он напомнил, что указом предусмотрено предоставление равных условий доступа товаров из Донбасса к участию в российских госзакупках, а также снимаются квоты на перемещение товаров через таможенную границу.
"Фактически это путь к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска, обладающих значительным ресурсным потенциалом, возможностями в областях металлургии, энергетики и машиностроения. Это усиление экономического сотрудничества c регионами Российской Федерации в соответствии с (минским) комплексом мер", - добавил Грызлов.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 19:34
На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем
Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на это, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением минских соглашений.
Прохожие в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 11:48
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБорис ГрызловВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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