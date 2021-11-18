https://ria.ru/20211118/donbass-1759650224.html

Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева

Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева - РИА Новости, 18.11.2021

Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на действия Киева

Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:21

2021-11-18T15:21

2021-11-18T15:54

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

борис грызлов

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155882/71/1558827116_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_39ddefe6ab793709f2c4db0226ce2422.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов."Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида". Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - сказал Грызлов журналистам.Он напомнил, что указом предусмотрено предоставление равных условий доступа товаров из Донбасса к участию в российских госзакупках, а также снимаются квоты на перемещение товаров через таможенную границу."Фактически это путь к возрождению и подъему экономик Донецка и Луганска, обладающих значительным ресурсным потенциалом, возможностями в областях металлургии, энергетики и машиностроения. Это усиление экономического сотрудничества c регионами Российской Федерации в соответствии с (минским) комплексом мер", - добавил Грызлов.Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России противоречит минским договоренностям. Кулеба отметил, что ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на это, что оказание Россией помощи Донбассу не является нарушением минских соглашений.

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759312382.html

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759189240.html

https://ria.ru/20211116/donbass-1759258086.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, борис грызлов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия