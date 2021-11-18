Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211118/dollar-1759559723.html
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара - РИА Новости, 18.11.2021
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T01:15
2021-11-18T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
китай
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_89df63c0cbb4b08e429ad6c6b6ba393c.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность отказа от доллара в резервах и расчетах с партнерами, рассказал агентству "Прайм" аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.Экономика США по-прежнему одна из устойчивых и доминирующих, с самым развитым в мире финансовым центром, напомнил аналитик.По его словам, для некоторой переоценки роли доллара недостаточно и последствий протекционистской политики США во внешней торговле, в том числе с Китаем и Евросоюзом.Должны произойти более значительные изменения, уверен аналитик. Речь идет о долгосрочном негативном тренде сохранения высоких проинфляционных рисков, очевидных признаках потери контроля властей США над разгоняющейся инфляцией и усиления неопределенности с ростом госдолга до новых исторических максимумов, превышающих объемы американской экономики, заключил Григорян.
https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_251:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_74b60adf4ca9516c0b995c0c8895dcbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, рубль, доллар, сша, китай, евросоюз, россия, роберт григорян
01:15 18.11.2021
 
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара

Эксперт Григорян: существенное снижение доли доллара в торговых расчетах мира маловероятно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом валют
Электронное табло с курсом валют - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность отказа от доллара в резервах и расчетах с партнерами, рассказал агентству "Прайм" аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.
Экономика США по-прежнему одна из устойчивых и доминирующих, с самым развитым в мире финансовым центром, напомнил аналитик.
По его словам, для некоторой переоценки роли доллара недостаточно и последствий протекционистской политики США во внешней торговле, в том числе с Китаем и Евросоюзом.
"Как следствие, сейчас мы, например, наблюдаем совместный курс России и Китая по системному развитию двусторонней торговли в собственных валютах между странами", — отметил собеседник агентства.
Должны произойти более значительные изменения, уверен аналитик. Речь идет о долгосрочном негативном тренде сохранения высоких проинфляционных рисков, очевидных признаках потери контроля властей США над разгоняющейся инфляцией и усиления неопределенности с ростом госдолга до новых исторических максимумов, превышающих объемы американской экономики, заключил Григорян.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 02:15
Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШАКитайЕвросоюзРоссияРоберт Григорян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
11:05Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии
Лента новостейМолния
Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислородаИз Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии