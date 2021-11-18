https://ria.ru/20211118/dollar-1759559723.html

Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара

Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара - РИА Новости, 18.11.2021

Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара

Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T01:15

2021-11-18T01:15

2021-11-18T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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доллар

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китай

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россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность отказа от доллара в резервах и расчетах с партнерами, рассказал агентству "Прайм" аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.Экономика США по-прежнему одна из устойчивых и доминирующих, с самым развитым в мире финансовым центром, напомнил аналитик.По его словам, для некоторой переоценки роли доллара недостаточно и последствий протекционистской политики США во внешней торговле, в том числе с Китаем и Евросоюзом.Должны произойти более значительные изменения, уверен аналитик. Речь идет о долгосрочном негативном тренде сохранения высоких проинфляционных рисков, очевидных признаках потери контроля властей США над разгоняющейся инфляцией и усиления неопределенности с ростом госдолга до новых исторических максимумов, превышающих объемы американской экономики, заключил Григорян.

https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, сша, китай, евросоюз, россия, роберт григорян