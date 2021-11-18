https://ria.ru/20211118/dollar-1759559723.html
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара - РИА Новости, 18.11.2021
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T01:15
2021-11-18T01:15
2021-11-18T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
китай
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_89df63c0cbb4b08e429ad6c6b6ba393c.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность отказа от доллара в резервах и расчетах с партнерами, рассказал агентству "Прайм" аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.Экономика США по-прежнему одна из устойчивых и доминирующих, с самым развитым в мире финансовым центром, напомнил аналитик.По его словам, для некоторой переоценки роли доллара недостаточно и последствий протекционистской политики США во внешней торговле, в том числе с Китаем и Евросоюзом.Должны произойти более значительные изменения, уверен аналитик. Речь идет о долгосрочном негативном тренде сохранения высоких проинфляционных рисков, очевидных признаках потери контроля властей США над разгоняющейся инфляцией и усиления неопределенности с ростом госдолга до новых исторических максимумов, превышающих объемы американской экономики, заключил Григорян.
https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_251:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_74b60adf4ca9516c0b995c0c8895dcbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, сша, китай, евросоюз, россия, роберт григорян
Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
Эксперт Григорян: существенное снижение доли доллара в торговых расчетах мира маловероятно