https://ria.ru/20211118/dogovorennosti-1759665426.html

Запад легко отказывается от любых договоренностей, заявил Путин

Запад легко отказывается от любых договоренностей, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Запад легко отказывается от любых договоренностей, заявил Путин

Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей, но работать с ним нужно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:40

2021-11-18T16:40

2021-11-18T17:14

в мире

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_17ceecfe807fef98b00a39e3da143dae.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей, но работать с ним нужно, заявил президент России Владимир Путин."Мы имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами. Они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно", - сказал он, выступая на коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211118/kitay-1759667138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, россия