https://ria.ru/20211118/dogovorennosti-1759665426.html
Запад легко отказывается от любых договоренностей, заявил Путин
Запад легко отказывается от любых договоренностей, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Запад легко отказывается от любых договоренностей, заявил Путин
Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей, но работать с ним нужно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:40
2021-11-18T16:40
2021-11-18T17:14
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_17ceecfe807fef98b00a39e3da143dae.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей, но работать с ним нужно, заявил президент России Владимир Путин."Мы имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами. Они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно", - сказал он, выступая на коллегии МИД РФ.
https://ria.ru/20211118/kitay-1759667138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660588_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_571e4cbbca39a5236a99282fcb709472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
16:40 18.11.2021 (обновлено: 17:14 18.11.2021)
Запад легко отказывается от любых договоренностей, заявил Путин
Путин: Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей