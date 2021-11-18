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Путин выступил на расширенной коллегии МИД
Путин выступил на расширенной коллегии МИД - РИА Новости, 18.11.2021
Путин выступил на расширенной коллегии МИД
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и обсудил с дипломатами актуальные вопросы реализации... РИА Новости, 18.11.2021
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совет безопасности оон
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россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и обсудил с дипломатами актуальные вопросы реализации внешнеполитического курса России, а также перспективные задачи.Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О красных линиях для НАТОО Западе как ненадежном партнереО попытках демонтировать Минские соглашенияО кризисе на границе между Белоруссией и ЕСОб отношениях с СШАОб изъятой дипсобственности в СШАО саммите членов Совбеза ООНО роли ВОЗ в пандемиюО глобальных вызовах
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РИА Новости
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4.7
96
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"Выходит за определенные рамки" – Путин о пересечении бомбардировщиками НАТО "красных линий"
Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ РФ, это выходит за красную линию, заявил президент РФ Владимир Путин.
2021-11-18T16:49
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Владимир Путин о давлении на Минск за счет мигрантов
Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг, заявил о давлении западных стран на Минск путем использования мигрантов.
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владимир путин, совет безопасности оон, воз, россия, видео
Путин выступил на расширенной коллегии МИД
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и обсудил с дипломатами актуальные вопросы реализации внешнеполитического курса России, а также перспективные задачи.
2021-11-18T16:49
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PT0M41S
16:49 18.11.2021 (обновлено: 19:25 18.11.2021)
 

Путин выступил на расширенной коллегии МИД

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и обсудил с дипломатами актуальные вопросы реализации внешнеполитического курса России, а также перспективные задачи.
Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

О красных линиях для НАТО

"На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьезное оружие. Мы постоянно высказываем наши озабоченности поэтому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так — как бы сказать помягче — поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о красных линиях".

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин
"Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на восток. <...> Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

"Наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе. <...> Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может".

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

О Западе как ненадежном партнере

"Мы имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами. Они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

О попытках демонтировать Минские соглашения

"В числе наиболее острых чувствительных, конечно, для нас это, прежде всего, украинский кризис. Пока он далек от разрешения, к сожалению. Украина <...> демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности достигнутые в нормандском формате. <...> На словах наши партнеры по нормандскому квартету — ФРГ, Франция — не оспаривают значение минских соглашений. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик".

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин
"Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном море, в других регионах, близких к нашим границам".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин
"Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и "нормандском формате" важно продолжать, настойчиво продолжать, энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

О кризисе на границе между Белоруссией и ЕС

"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас региона, для давления на Минск, и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают".

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

Об отношениях с США

"По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, да, действительно, они расходятся подчас кардинально, всем это хорошо известно. Однако я хочу об этом еще раз сказать: мы открыты к контактам и к обмену мнениями, к конструктивному диалогу".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин
"Проведенный тем не менее в июне в Женеве саммит с президентом Байденом все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений. И важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности. Кое-что уже делается, надо это признать".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

Об изъятой дипсобственности в США

"Собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм и правил, всех, грубо нарушили. Просто забрали собственность и все, где там Венская конвенция? И разговаривать не хотят даже на эту тему. Странно даже как-то — цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет, не очень вроде бы".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

О саммите членов Совбеза ООН

"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем. В русле такого принципиального подхода идет наше предложение о проведении саммита государств — постоянных членов Совета Безопасности, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности".

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

О роли ВОЗ в пандемию

"Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения. Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. <...> Она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности".

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин

О глобальных вызовах

"Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, в их числе, к сожалению, до сих пор остается терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко
Владимир Путин
 
Владимир ПутинСовет Безопасности ООНВОЗРоссия
 
 
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