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Вологодская область
https://ria.ru/20211118/byudzhet-1759682830.html
Вологодские депутаты вышли на финишную прямую в работе над бюджетом
Вологодские депутаты вышли на финишную прямую в работе над бюджетом - РИА Новости, 18.11.2021
Вологодские депутаты вышли на финишную прямую в работе над бюджетом
Комитет Заксобрания Вологодской области по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять региональный бюджет на следующий год в первом чтении, сообщает... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:39
2021-11-18T17:40
вологодская область
экономика
бюджет
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Заксобрания Вологодской области по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять региональный бюджет на следующий год в первом чтении, сообщает пресс-служба областного парламента.В четверг депутаты вторично рассмотрели проект и обсудили предложения, которые поступили в адрес разработчиков закона."В настоящее время основные параметры бюджеты выглядят следующим образом: доходы - 106,6 миллиарда рублей, расходы - 107,9 миллиарда, дефицит – 1,3 миллиарда рублей, который полностью обеспечен остатками средств прошлого года. При этом мы подчеркиваем, что пока в проекте не учтены дополнительные средства, которые будут распределены при принятии федерального бюджета во втором чтении. Речь идет о нескольких миллиардах рублей в трехлетнем периоде", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по бюджету и налогам Романа Заварина.Он напомнил, что проект бюджета сформирован, в том числе, и на основании предложений вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело".По словам председателя Заксобрания Андрея Луценко, за три года на реализацию народных инициатив будет направлено порядка 15 миллиардов рублей, благодаря чему будут профинансированы более девяти тысяч предложений вологжан во всех муниципалитетах в разных сферах. Средства пойдут на строительство и ремонт дорог и социальных учреждений, модернизацию спортивной инфраструктуры, закупку пожарной техники и борьбу с борщевиком.
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экономика, бюджет, андрей луценко
17:39 18.11.2021 (обновлено: 17:40 18.11.2021)
 

Вологодские депутаты вышли на финишную прямую в работе над бюджетом

© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Заксобрания Вологодской области по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять региональный бюджет на следующий год в первом чтении, сообщает пресс-служба областного парламента.
В четверг депутаты вторично рассмотрели проект и обсудили предложения, которые поступили в адрес разработчиков закона.
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"В настоящее время основные параметры бюджеты выглядят следующим образом: доходы - 106,6 миллиарда рублей, расходы - 107,9 миллиарда, дефицит – 1,3 миллиарда рублей, который полностью обеспечен остатками средств прошлого года. При этом мы подчеркиваем, что пока в проекте не учтены дополнительные средства, которые будут распределены при принятии федерального бюджета во втором чтении. Речь идет о нескольких миллиардах рублей в трехлетнем периоде", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по бюджету и налогам Романа Заварина.
Он напомнил, что проект бюджета сформирован, в том числе, и на основании предложений вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело".
По словам председателя Заксобрания Андрея Луценко, за три года на реализацию народных инициатив будет направлено порядка 15 миллиардов рублей, благодаря чему будут профинансированы более девяти тысяч предложений вологжан во всех муниципалитетах в разных сферах. Средства пойдут на строительство и ремонт дорог и социальных учреждений, модернизацию спортивной инфраструктуры, закупку пожарной техники и борьбу с борщевиком.

"В настоящее время работа над бюджетом выходит на финишную прямую. Мы уже рассмотрели проект в рамках "нулевых чтений", провели публичные слушания, сейчас завершается рассмотрение проекта в комитетах ЗСО. В ближайшее время будут собраны все предложения, которые поступают от депутатов, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты, органов местного самоуправления, общественности, профсоюзов. Они будут направлены в правительство для подготовки ответов, после чего – рассмотрены на отдельном совещании в декабре", - пояснил Луценко.

 
Вологодская областьЭкономикаБюджетАндрей Луценко
 
 
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