https://ria.ru/20211118/borschevik-1759641952.html
Штрафы за борщевик в Подмосковье выросли на 47%
Штрафы за борщевик в Подмосковье выросли на 47% - РИА Новости, 18.11.2021
Штрафы за борщевик в Подмосковье выросли на 47%
Начисленные штрафы за борщевик в Московской области превысили прошлогодние показатели на 47%, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:41
2021-11-18T14:41
2021-11-18T14:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей разин
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Начисленные штрафы за борщевик в Московской области превысили прошлогодние показатели на 47%, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Так за 12 месяцев 2020 года, сумма штрафов за борщевик на частных землях превысили 264 миллиона рублей."За 11 неполных месяцев 2021 года сумма назначенных штрафов достигла 503 миллионов рублей", - сказала Адигамова.Наибольшее количество правообладателей за неделю привлекли к административной ответственности в городских округах Шаховская, где оштрафованы правообладатели 34 земельных участков, Рузский – правообладатели 30 земельных участков, Дмитровский – правообладатели 11Заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что количество правообладателей, которых привлекли к административной ответственности за непроведение мер по борьбе с сорняком за неделю увеличилось еще на 115 и составило 4380.
https://ria.ru/20211115/ekologiya-1759155653.html
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московская область (подмосковье), андрей разин