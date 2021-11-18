https://ria.ru/20211118/bezopasnost-1759665917.html

Путин призвал добиваться для России гарантий безопасности со стороны Запада

Путин призвал добиваться для России гарантий безопасности со стороны Запада - РИА Новости, 18.11.2021

Путин призвал добиваться для России гарантий безопасности со стороны Запада

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:37

2021-11-18T16:37

2021-11-18T17:15

безопасность

владимир путин

нато

западная европа

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности."Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может", - сказал он, выступая на коллегии МИД РФ, обращаясь к министру внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Глава государства говорил об отношениях с НАТО.

https://ria.ru/20211118/nato-1759669150.html

западная европа

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, владимир путин, нато, западная европа, россия