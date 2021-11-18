https://ria.ru/20211118/bezopasnost-1759665917.html
Путин призвал добиваться для России гарантий безопасности со стороны Запада
Путин призвал добиваться для России гарантий безопасности со стороны Запада - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал добиваться для России гарантий безопасности со стороны Запада
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:37
2021-11-18T16:37
2021-11-18T17:15
безопасность
владимир путин
нато
западная европа
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности."Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может", - сказал он, выступая на коллегии МИД РФ, обращаясь к министру внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Глава государства говорил об отношениях с НАТО.
https://ria.ru/20211118/nato-1759669150.html
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безопасность, владимир путин, нато, западная европа, россия
16:37 18.11.2021 (обновлено: 17:15 18.11.2021)
Путин призвал добиваться для России гарантий безопасности со стороны Запада
Путин: надо добиваться, чтобы России предоставили гарантии безопасности со стороны Запада