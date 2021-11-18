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Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана

Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана - РИА Новости, 18.11.2021

Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана

Важно предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:40

2021-11-18T16:40

2021-11-18T17:04

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захват власти в афганистане талибами

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Важно предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, события в Афганистане диктуют необходимость дополнительных мер безопасности на южных рубежах и помощи российским союзникам."Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Путин заявил, что серьезная задача стоит на афганском направлении — в особенности после выхода американцев из Афганистана."Продолжая контакты с талибами (организация "Талибан"*), следует активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций "расширенной тройки" (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием ключевых внешних игроков и соседей Афганистана в целях содействия установлению в стране гражданского мира и общественного порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности", - сказал российский президент."Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211118/evakuatsiya-1759613262.html

https://ria.ru/20211118/afganistan-1759579642.html

https://ria.ru/20211118/taliban-1759586667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, талибан, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия