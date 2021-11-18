https://ria.ru/20211118/bezhentsy-1759666536.html
Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана
Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана
Важно предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:40
2021-11-18T16:40
2021-11-18T17:04
в мире
афганистан
захват власти в афганистане талибами
талибан
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Важно предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, события в Афганистане диктуют необходимость дополнительных мер безопасности на южных рубежах и помощи российским союзникам."Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.Путин заявил, что серьезная задача стоит на афганском направлении — в особенности после выхода американцев из Афганистана."Продолжая контакты с талибами (организация "Талибан"*), следует активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций "расширенной тройки" (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием ключевых внешних игроков и соседей Афганистана в целях содействия установлению в стране гражданского мира и общественного порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности", - сказал российский президент."Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211118/evakuatsiya-1759613262.html
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в мире, афганистан, талибан, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
16:40 18.11.2021 (обновлено: 17:04 18.11.2021)
Путин призвал предотвратить потоки беженцев из Афганистана
Путин: важно предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Важно предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов, заявил президент России Владимир Путин
.
По его словам, события в Афганистане
диктуют необходимость дополнительных мер безопасности на южных рубежах и помощи российским союзникам.
"Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"В таком ключе надо действовать и дальше для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов", - сказал президент.
Путин заявил, что серьезная задача стоит на афганском направлении — в особенности после выхода американцев из Афганистана.
"Продолжая контакты с талибами (организация "Талибан"*), следует активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций "расширенной тройки" (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием ключевых внешних игроков и соседей Афганистана в целях содействия установлению в стране гражданского мира и общественного порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности", - сказал российский президент.
"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность