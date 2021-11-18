https://ria.ru/20211118/belorussiya-1759673717.html

Генпрокурор Белоруссии обвинил власти Польши в пытках беженцев

Генпрокурор Белоруссии обвинил власти Польши в пытках беженцев - РИА Новости, 18.11.2021

Генпрокурор Белоруссии обвинил власти Польши в пытках беженцев

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что власти Польши незаконно депортируют и применяют пытки против беженцев из стран Востока и Африки, а также РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:07

2021-11-18T17:07

2021-11-18T19:15

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что власти Польши незаконно депортируют и применяют пытки против беженцев из стран Востока и Африки, а также нарушают ряд международных норм, включая неприкосновенность госграницы."До настоящего времени должностными лицами Польши грубо нарушаются требования международного права, определяющие основные гражданские и политические права беженцев, а также граждан Беларуси. Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность границы нашей страны, совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества", - сказал Швед, видеокомментарий которого опубликовала пресс-служба генеральной прокуратуры в четверг.Генпрокурор Белоруссии пояснил, что данные выводы сделаны на основе правового анализа ситуации на границе в связи с неоднократными попытками беженцев попасть - в соответствии с международными правилами - на территорию Польши для следования транзитом в ФРГ.Он рассказал, что польские силовики реализуют "неадекватные и явно несоразмерные" организационные и технические мероприятия по препятствованию проходу беженцев в Германию. Швед пояснил, что речь идет как о дополнительных заграждениях, применении спецсредств и силы, так и о привлечении военизированных вооруженных патрулей, танков и тяжелого вооружения, о полетах авиатехники в непосредственной близости от беженцев, располагающихся на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что беженцы неоднократно публично заявляли о своем статусе, целях и маршруте движения в Германию, "о чем достоверно известно польским властям".Также Швед заявил, что польские должностные лица в ходе штурма мигрантами границы использовали сильнодействующие ядовитые химические вещества токсического действия."Польские силовики в отношении мирных беззащитных людей, в том числе в ночное время суток применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу. Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами. В том числе в отношении женщин, имеющих признаки беременности и малолетних детей", - сказал Швед. Его видеосообщение размещено в Тelegram-канале генпрокуратуры Белоруссии.По его словам, полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия. "В том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали у не менее, чем 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов", - отметил генпрокурор.По его словам, "представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев" и все преступные действия на белорусско-польской границе в отношении ближневосточных беженцев совершены с ведома политического руководства Польши - президента и премьера.Швед заявил, что белорусская сторона занимается идентификацией каждого должностного лица, совершившего преступное деяние в отношении беженцев.При этом он напомнил, что "преступления против человечества в соответствии с международными нормами и правилами не имеют срока давности и виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности".На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. В тот же день несколько беженцев и три журналиста обратились к медикам с жалобами на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Позже белорусские госСМИ сообщили, что в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов в пункте пропуска химические ожоги получили несколько белорусских силовиков.Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия". Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html

https://ria.ru/20211118/migranty-1759608764.html

https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html

https://ria.ru/20211118/migranty-1759696887.html

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белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире