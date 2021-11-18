https://ria.ru/20211118/bayden-1759690837.html

Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи

Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи - РИА Новости, 18.11.2021

Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи

Конкретных сроков общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, но контакты возможны до нового года, возможно, по видеосвязи, заявил... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:12

2021-11-18T18:12

2021-11-18T18:20

владимир путин

джо байден

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дмитрий песков

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Конкретных сроков общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, но контакты возможны до нового года, возможно, по видеосвязи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20211110/vstrecha-1758330297.html

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владимир путин, джо байден, в мире, сша, дмитрий песков, россия