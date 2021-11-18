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Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи
Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи - РИА Новости, 18.11.2021
Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи
Конкретных сроков общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, но контакты возможны до нового года, возможно, по видеосвязи, заявил... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:12
2021-11-18T18:12
2021-11-18T18:20
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джо байден
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Конкретных сроков общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, но контакты возможны до нового года, возможно, по видеосвязи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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владимир путин, джо байден, в мире, сша, дмитрий песков, россия
18:12 18.11.2021 (обновлено: 18:20 18.11.2021)
Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи
Песков допустил контакты Путина и Байдена до Нового года через видеосвязь