10:25 18.11.2021 (обновлено: 10:32 18.11.2021)
Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией
БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле своих позиций на границе с Арменией.
Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду вечером азербайджанские ВС открыли беспорядочный огонь на северном участке границы, сейчас ситуация относительно спокойная.
"Семнадцатого ноября с 17:54 до 22:52 (16.54-21.54 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", - говорится в заявлении военного ведомства Азербайджана.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.