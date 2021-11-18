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Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 18.11.2021
Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле своих позиций на границе с Арменией. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:25
2021-11-18T10:32
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле своих позиций на границе с Арменией.Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду вечером азербайджанские ВС открыли беспорядочный огонь на северном участке границы, сейчас ситуация относительно спокойная.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:25 18.11.2021 (обновлено: 10:32 18.11.2021)
 
Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле своих позиций на границе с Арменией.
Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду вечером азербайджанские ВС открыли беспорядочный огонь на северном участке границы, сейчас ситуация относительно спокойная.
"Семнадцатого ноября с 17:54 до 22:52 (16.54-21.54 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", - говорится в заявлении военного ведомства Азербайджана.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
09:29
В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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