https://ria.ru/20211118/azerbaydzhan-1759582410.html

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 18.11.2021

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле своих позиций на границе с Арменией. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:25

2021-11-18T10:25

2021-11-18T10:32

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле своих позиций на границе с Арменией.Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду вечером азербайджанские ВС открыли беспорядочный огонь на северном участке границы, сейчас ситуация относительно спокойная.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

https://ria.ru/20211118/armeniya-1759573747.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе