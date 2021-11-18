https://ria.ru/20211118/avtotovary-1759628513.html

Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?

Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег? - РИА Новости, 18.11.2021

Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?

Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя?

2021-11-18T14:00

2021-11-18T14:00

2021-11-18T14:00

не роскошь

общество

технологии

подкаст

ян хайцеэр

антон шапарин

путешествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759630670_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e238204ee341ef96a1d9ff5ad5898376.png

Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег? Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя? audio/mpeg

Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег? Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя? audio/mpeg

Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали о своем опыте использования различных автодевайсов, и выбирали лучшие марки.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио, путешествия, авто, покупки, туризм