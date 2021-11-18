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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211118/avtotovary-1759628513.html
Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?
Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег? - РИА Новости, 18.11.2021
Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?
Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя?
2021-11-18T14:00
2021-11-18T14:00
не роскошь
общество
технологии
подкаст
ян хайцеэр
антон шапарин
путешествия
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Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?
Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя?
audio/mpeg
Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?
Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя?
audio/mpeg
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали о своем опыте использования различных автодевайсов, и выбирали лучшие марки.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, технологии, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио, путешествия, авто, покупки, туризм
14:00 18.11.2021
 

Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?

Не роскошь
Гаджеты в авто: что реально поможет, а что — трата денег?
14:00
Читать ria.ru в
Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя?
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали о своем опыте использования различных автодевайсов, и выбирали лучшие марки.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьОбществоТехнологииПодкастЯн ХайцеэрАнтон ШапаринПутешествияАвтопокупкиТуризм
 
 
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