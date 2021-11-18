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В Белоруссии сообщили об увеличении полетов авиации НАТО вдоль границ
В Белоруссии сообщили об увеличении полетов авиации НАТО вдоль границ - РИА Новости, 18.11.2021
В Белоруссии сообщили об увеличении полетов авиации НАТО вдоль границ
Минобороны Белоруссии заявило, что фиксирует рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики, видит в этом... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:15
2021-11-18T14:26
в мире
белоруссия
минск
нато
ввс сша
министерство обороны белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что фиксирует рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики, видит в этом дальнейшую эскалацию обстановки."В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении министерства в его telegram-канале.По данным минобороны, за последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза. При этом количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза."Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", - подчеркнули в министерстве.Кроме того, добавили в министерстве, продолжается активное использование беспилотной разведывательной авиации. "Минимальное удаление маршрутов полетов от государственной границы с Республикой Беларусь составляет 15-20 километров", - подчеркивается в сообщении.Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря ближневосточных беженцев в числе примерно 2 тысяч человек. Во вторник мигранты предприняли попытку прорыва границы в пункте пропуска, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, нато, ввс сша, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:15 18.11.2021 (обновлено: 14:26 18.11.2021)
 
В Белоруссии сообщили об увеличении полетов авиации НАТО вдоль границ

Минобороны Белоруссии: авиация НАТО увеличила количество полетов вдоль границ республики

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что фиксирует рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики, видит в этом дальнейшую эскалацию обстановки.
"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении министерства в его telegram-канале.
По данным минобороны, за последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза. При этом количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза.
"Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", - подчеркнули в министерстве.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 10:01
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Кроме того, добавили в министерстве, продолжается активное использование беспилотной разведывательной авиации. "Минимальное удаление маршрутов полетов от государственной границы с Республикой Беларусь составляет 15-20 километров", - подчеркивается в сообщении.
Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря ближневосточных беженцев в числе примерно 2 тысяч человек. Во вторник мигранты предприняли попытку прорыва границы в пункте пропуска, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскНАТОВВС СШАМинистерство обороны БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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