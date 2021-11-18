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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211118/artistka-1759564598.html
"Это ужасно": стало известно, что произошло со звездой "Танцев со звездами" перед смертью
"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти - РИА Новости, 18.11.2021
"Это ужасно": стало известно, что произошло со звездой "Танцев со звездами" перед смертью
Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская накануне смерти серьезно болела и пребывала в депрессии, рассказала в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T03:56
2021-11-18T03:56
культура
общество
марат башаров
гитис
россия
коронавирус covid-19
кристина асмаловская
татьяна черняева
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская накануне смерти серьезно болела и пребывала в депрессии, рассказала в беседе с МК ее подруга Екатерина.Накануне об уходе артистки из жизни сообщила ее коллега Татьяна Черняева. По ее словам, Асмаловская умерла на 42-м году жизни из-за коронавируса.Женщина утверждает, что незадолго до случившегося Асмаловская попала в больницу с инфекционным заболеванием, но "убежала из клиники". Она допускает, что там артистка и заразилась коронавирусом, после чего ее вновь госпитализировали.Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым приняла участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви", выступала в качестве ведущей "АБВГДейки".
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общество, марат башаров, гитис, россия, коронавирус covid-19, кристина асмаловская, татьяна черняева
03:56 18.11.2021
 
"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти

МК: звезда "Танцев со звездами" Кристина Асмаловская накануне смерти страдала от депрессии

© Россия 1Кристина Асмаловская в проекте "Танцы со звездами"
Кристина Асмаловская в проекте Танцы со звездами
© Россия 1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская накануне смерти серьезно болела и пребывала в депрессии, рассказала в беседе с МК ее подруга Екатерина.
Накануне об уходе артистки из жизни сообщила ее коллега Татьяна Черняева. По ее словам, Асмаловская умерла на 42-м году жизни из-за коронавируса.
"В последнее время она говорила: "Я хочу умереть". Я пыталась ее поддержать, но без толку. Тяжело все это вспоминать. Она не понимала, как идти вперед, чем заниматься. У нее не было достаточно работы, она часто была дома", — пояснила собеседница издания.
Женщина утверждает, что незадолго до случившегося Асмаловская попала в больницу с инфекционным заболеванием, но "убежала из клиники". Она допускает, что там артистка и заразилась коронавирусом, после чего ее вновь госпитализировали.
"Плачу все время, это ужасно. <…> Она не хотела (вакцинироваться. — Прим. ред.). Кристина не могла собраться, чтобы пойти и сделать прививку. Мы разговаривали, но она постоянно: "потом, потом…" И в итоге ничего не сделала", — заключила подруга.
Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым приняла участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви", выступала в качестве ведущей "АБВГДейки".
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КультураОбществоМарат БашаровГИТИСРоссияКоронавирус COVID-19Кристина АсмаловскаяТатьяна Черняева
 
 
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