https://ria.ru/20211118/artistka-1759564598.html

"Это ужасно": стало известно, что произошло со звездой "Танцев со звездами" перед смертью

"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти - РИА Новости, 18.11.2021

"Это ужасно": стало известно, что произошло со звездой "Танцев со звездами" перед смертью

Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская накануне смерти серьезно болела и пребывала в депрессии, рассказала в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T03:56

2021-11-18T03:56

2021-11-18T03:56

культура

общество

марат башаров

гитис

россия

коронавирус covid-19

кристина асмаловская

татьяна черняева

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская накануне смерти серьезно болела и пребывала в депрессии, рассказала в беседе с МК ее подруга Екатерина.Накануне об уходе артистки из жизни сообщила ее коллега Татьяна Черняева. По ее словам, Асмаловская умерла на 42-м году жизни из-за коронавируса.Женщина утверждает, что незадолго до случившегося Асмаловская попала в больницу с инфекционным заболеванием, но "убежала из клиники". Она допускает, что там артистка и заразилась коронавирусом, после чего ее вновь госпитализировали.Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым приняла участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви", выступала в качестве ведущей "АБВГДейки".

https://ria.ru/20211117/basharov-1759478488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, марат башаров, гитис, россия, коронавирус covid-19, кристина асмаловская, татьяна черняева