https://ria.ru/20211118/arkheologiya-1759519909.html

Археологи выяснили, как в Древнем Египте обучали художников

Археологи выяснили, как в Древнем Египте обучали художников - РИА Новости, 18.11.2021

Археологи выяснили, как в Древнем Египте обучали художников

Польский археолог Анастасия Ступко-Любчинская установила, как в Древнем Египте опытные мастера обучали учеников. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T05:24

2021-11-18T05:24

2021-11-18T05:24

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польский археолог Анастасия Ступко-Любчинская установила, как в Древнем Египте опытные мастера обучали учеников. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой на научный журнал Antiquity.Хотя ученые давно понимали, какие этапы создания произведений древнеегипетского искусства можно выделить, но им редко удавалось найти доказательства своих предположений на примере сохранившихся объектов. Ступко-Любчинская смогла реконструировать методы работы художников в ходе исследований, проводившихся в Храме Хатшепсут, женщины-фараона, правившей примерно с 1473 по 1458 годы до нашей эры. Постройка находится на западном берегу Нила, рядом с Долиной Царей.Стены часовни, расположенной в Храме, покрывают рельефы, на которых изображена процессия подношения даров. "Многочисленные фигуры, повторяющие определенные элементы, наряду с их исключительной сохранностью, предоставили уникальную возможность поближе познакомиться с теми, кто трудился в часовне, с технологическим процессом их работы, ее организацией и условиями", — говорит Ступко-Любчинская. Раньше археологи считали, что подмастерья не проходили обучение на текущих проектах. Но Ступко-Любчинская выяснила, что в Храме Хатшепсут мастера исправляли ошибки учеников и позволяли им самостоятельно вырезать секции.Она определила, что менее опытные художники создавали туловище, руки и ноги фигур, а мастера — лица. И наставники, и ученики вырезали парики, потому что на их изготовление уходило много времени. Также выяснилось, что художники были разделены на две группы, каждая из которых трудилась на своей стене. Это привело к различиям в качестве работы и некоторых художественных решений.

https://ria.ru/20211104/ramses-1757532713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, археология, новости культуры