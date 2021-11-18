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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211118/arkheologiya-1759519909.html
Археологи выяснили, как в Древнем Египте обучали художников
Археологи выяснили, как в Древнем Египте обучали художников - РИА Новости, 18.11.2021
Археологи выяснили, как в Древнем Египте обучали художников
Польский археолог Анастасия Ступко-Любчинская установила, как в Древнем Египте опытные мастера обучали учеников. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T05:24
2021-11-18T05:24
культура
египет
археология
новости культуры
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польский археолог Анастасия Ступко-Любчинская установила, как в Древнем Египте опытные мастера обучали учеников. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой на научный журнал Antiquity.Хотя ученые давно понимали, какие этапы создания произведений древнеегипетского искусства можно выделить, но им редко удавалось найти доказательства своих предположений на примере сохранившихся объектов. Ступко-Любчинская смогла реконструировать методы работы художников в ходе исследований, проводившихся в Храме Хатшепсут, женщины-фараона, правившей примерно с 1473 по 1458 годы до нашей эры. Постройка находится на западном берегу Нила, рядом с Долиной Царей.Стены часовни, расположенной в Храме, покрывают рельефы, на которых изображена процессия подношения даров. "Многочисленные фигуры, повторяющие определенные элементы, наряду с их исключительной сохранностью, предоставили уникальную возможность поближе познакомиться с теми, кто трудился в часовне, с технологическим процессом их работы, ее организацией и условиями", — говорит Ступко-Любчинская. Раньше археологи считали, что подмастерья не проходили обучение на текущих проектах. Но Ступко-Любчинская выяснила, что в Храме Хатшепсут мастера исправляли ошибки учеников и позволяли им самостоятельно вырезать секции.Она определила, что менее опытные художники создавали туловище, руки и ноги фигур, а мастера — лица. И наставники, и ученики вырезали парики, потому что на их изготовление уходило много времени. Также выяснилось, что художники были разделены на две группы, каждая из которых трудилась на своей стене. Это привело к различиям в качестве работы и некоторых художественных решений.
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египет, археология, новости культуры
05:24 18.11.2021
 
Археологи выяснили, как в Древнем Египте обучали художников

Археологи установили, как в Храме Хатшепсут опытные художники обучали своих учеников

© Cambridge University Press/photograph by A. HallmannИллюстрация исследования об обучении молодых художников в Храме Хатшепсут
Иллюстрация исследования об обучении молодых художников в Храме Хатшепсут
© Cambridge University Press/photograph by A. Hallmann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польский археолог Анастасия Ступко-Любчинская установила, как в Древнем Египте опытные мастера обучали учеников. Об этом сообщает The Art Newspaper со ссылкой на научный журнал Antiquity.
Хотя ученые давно понимали, какие этапы создания произведений древнеегипетского искусства можно выделить, но им редко удавалось найти доказательства своих предположений на примере сохранившихся объектов. Ступко-Любчинская смогла реконструировать методы работы художников в ходе исследований, проводившихся в Храме Хатшепсут, женщины-фараона, правившей примерно с 1473 по 1458 годы до нашей эры. Постройка находится на западном берегу Нила, рядом с Долиной Царей.
Стены часовни, расположенной в Храме, покрывают рельефы, на которых изображена процессия подношения даров.
"Многочисленные фигуры, повторяющие определенные элементы, наряду с их исключительной сохранностью, предоставили уникальную возможность поближе познакомиться с теми, кто трудился в часовне, с технологическим процессом их работы, ее организацией и условиями", — говорит Ступко-Любчинская.
Раньше археологи считали, что подмастерья не проходили обучение на текущих проектах. Но Ступко-Любчинская выяснила, что в Храме Хатшепсут мастера исправляли ошибки учеников и позволяли им самостоятельно вырезать секции.
Она определила, что менее опытные художники создавали туловище, руки и ноги фигур, а мастера — лица. И наставники, и ученики вырезали парики, потому что на их изготовление уходило много времени. Также выяснилось, что художники были разделены на две группы, каждая из которых трудилась на своей стене. Это привело к различиям в качестве работы и некоторых художественных решений.
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