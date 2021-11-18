https://ria.ru/20211118/altay-1759570258.html

В кластере "Тянун" Алтайского края откроют лыжный сезон

В кластере "Тянун" Алтайского края откроют лыжный сезон - РИА Новости, 18.11.2021

В кластере "Тянун" Алтайского края откроют лыжный сезон

Открытие лыжного сезона в спортивно-туристическом кластере "Тянун" Алтайского края состоится 27 ноября, в этот день там пройдут соревнования с участием... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T08:36

2021-11-18T08:36

2021-11-18T08:36

алтайский край

общество

алтайский край

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/44/1509544493_0:292:2975:1965_1920x0_80_0_0_a909ec9e5721da45f80f61eff6ab08d9.jpg

БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Открытие лыжного сезона в спортивно-туристическом кластере "Тянун" Алтайского края состоится 27 ноября, в этот день там пройдут соревнования с участием спортсменов Сибири, сообщает официальный сайт правительства региона."В субботу, 27 ноября, пройдет праздник, посвященный открытию лыжного сезона, на территории спортивно-туристического кластера "Тягун". Краевые соревнования по лыжным гонкам проведут на трассах горнолыжного комплекса Berloga (поселок Тягун, улица Верх-Заречная, 36б). Организаторами выступают администрация Заринского района, Министерство спорта Алтайского края, Федерация лыжных гонок региона", - говорится в сообщении.Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 300 человек - лыжники Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей."Показать спортивную форму на дистанциях от трех до пяти километров приглашают как профессионалов, так и любителей беговых лыж разных возрастных категорий - девушки и юноши, мужчины и женщины, ветераны спорта", - уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.Праздник начнется в 11.15 (7.15 мск) парадом участников лыжных гонок. Старт запланирован на 11.45 (7.45 мск). На территории комплекса для гостей будет работать полевая кухня.

https://ria.ru/20211007/arkheologiya-1753320015.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алтайский край, новости - туризм