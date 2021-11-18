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Алтайский край
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В кластере "Тянун" Алтайского края откроют лыжный сезон
В кластере "Тянун" Алтайского края откроют лыжный сезон - РИА Новости, 18.11.2021
В кластере "Тянун" Алтайского края откроют лыжный сезон
Открытие лыжного сезона в спортивно-туристическом кластере "Тянун" Алтайского края состоится 27 ноября, в этот день там пройдут соревнования с участием... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:36
2021-11-18T08:36
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БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Открытие лыжного сезона в спортивно-туристическом кластере "Тянун" Алтайского края состоится 27 ноября, в этот день там пройдут соревнования с участием спортсменов Сибири, сообщает официальный сайт правительства региона."В субботу, 27 ноября, пройдет праздник, посвященный открытию лыжного сезона, на территории спортивно-туристического кластера "Тягун". Краевые соревнования по лыжным гонкам проведут на трассах горнолыжного комплекса Berloga (поселок Тягун, улица Верх-Заречная, 36б). Организаторами выступают администрация Заринского района, Министерство спорта Алтайского края, Федерация лыжных гонок региона", - говорится в сообщении.Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 300 человек - лыжники Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей."Показать спортивную форму на дистанциях от трех до пяти километров приглашают как профессионалов, так и любителей беговых лыж разных возрастных категорий - девушки и юноши, мужчины и женщины, ветераны спорта", - уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.Праздник начнется в 11.15 (7.15 мск) парадом участников лыжных гонок. Старт запланирован на 11.45 (7.45 мск). На территории комплекса для гостей будет работать полевая кухня.
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общество, алтайский край, новости - туризм
08:36 18.11.2021
 
В кластере "Тянун" Алтайского края откроют лыжный сезон

Лыжный сезон откроют в кластере "Тянун" Алтайского края 27 ноября

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛыжник
Лыжник - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Открытие лыжного сезона в спортивно-туристическом кластере "Тянун" Алтайского края состоится 27 ноября, в этот день там пройдут соревнования с участием спортсменов Сибири, сообщает официальный сайт правительства региона.
"В субботу, 27 ноября, пройдет праздник, посвященный открытию лыжного сезона, на территории спортивно-туристического кластера "Тягун". Краевые соревнования по лыжным гонкам проведут на трассах горнолыжного комплекса Berloga (поселок Тягун, улица Верх-Заречная, 36б). Организаторами выступают администрация Заринского района, Министерство спорта Алтайского края, Федерация лыжных гонок региона", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 300 человек - лыжники Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей.
"Показать спортивную форму на дистанциях от трех до пяти километров приглашают как профессионалов, так и любителей беговых лыж разных возрастных категорий - девушки и юноши, мужчины и женщины, ветераны спорта", - уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Праздник начнется в 11.15 (7.15 мск) парадом участников лыжных гонок. Старт запланирован на 11.45 (7.45 мск). На территории комплекса для гостей будет работать полевая кухня.
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