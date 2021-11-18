https://ria.ru/20211118/agressiya-1759684269.html
Киев пытается выставить себя жертвой российской агрессии, заявил Лавров
Киев пытается выставить себя жертвой российской агрессии, заявил Лавров - РИА Новости, 18.11.2021
Киев пытается выставить себя жертвой российской агрессии, заявил Лавров
Киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:41
2021-11-18T17:41
2021-11-18T18:33
сергей лавров
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россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все, что сейчас происходит, отражает, в значительной степени, желание киевского режима представить себя жертвой российской агрессии, которую они то видят, то отрицают", - сказал Лавров журналистам после расширенной коллегии МИД РФ с участием президента Владимира Путина."Есть те, включая самого президента Украины, кто хотел бы очень нагнетать страсти, кто очень хотел бы совершить какую-нибудь провокацию, чтобы Россия сорвалась, в надежде на принцип "заграница нам поможет", - добавил Лавров.
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сергей лавров, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
17:41 18.11.2021 (обновлено: 18:33 18.11.2021)
Киев пытается выставить себя жертвой российской агрессии, заявил Лавров
Лавров: киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии