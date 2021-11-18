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На Украине рассказали о плане по сдерживанию "российской агрессии"
На Украине рассказали о плане по сдерживанию "российской агрессии" - РИА Новости, 18.11.2021
На Украине рассказали о плане по сдерживанию "российской агрессии"
Украина и Запад работают над комплексным трехуровневым планом сдерживания "российской агрессии", заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:18
2021-11-18T10:18
в мире
вашингтон (город)
дмитрий песков
министерство обороны украины
министерство обороны сша
черное море
джон кирби
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Украина и Запад работают над комплексным трехуровневым планом сдерживания "российской агрессии", заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Как передает агентство "РБК-Украина", первый уровень - дипломатический и заключается в том, чтобы партнеры делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины. "Второй уровень - экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2", - цитирует Кулебу "РБК-Украина".Третий уровень, как рассказал министр, военно-оборонительный. Этот уровень сдерживания заключается в том, чтобы укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. В частности, путем предоставления дополнительного вооружения, углубления взаимодействия в сфере разведки и повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море."Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна", - добавил министр.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html
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в мире, вашингтон (город), дмитрий песков, министерство обороны украины, министерство обороны сша, черное море, джон кирби, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия
10:18 18.11.2021
 
На Украине рассказали о плане по сдерживанию "российской агрессии"

Глава МИД Кулеба: Украина и Запад работают над планом по сдерживанию "российской агрессии"

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Украина и Запад работают над комплексным трехуровневым планом сдерживания "российской агрессии", заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
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Как передает агентство "РБК-Украина", первый уровень - дипломатический и заключается в том, чтобы партнеры делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины. "Второй уровень - экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2", - цитирует Кулебу "РБК-Украина".
Третий уровень, как рассказал министр, военно-оборонительный. Этот уровень сдерживания заключается в том, чтобы укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. В частности, путем предоставления дополнительного вооружения, углубления взаимодействия в сфере разведки и повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море.
"Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна", - добавил министр.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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