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Три самолета ВКС доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран
Три самолета ВКС доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран - РИА Новости, 18.11.2021
Три самолета ВКС доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран
Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых и вылетели из Афганистана, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:40
2021-11-18T17:40
в мире
афганистан
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых и вылетели из Афганистана, сообщили в Минобороны России."Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. На борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении) Украины и Афганистана. Эвакуированных граждан самолеты доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - говорится в сообщении.Добавляется, что для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродроме Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия).По поручению президента РФ Владимира Путин министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу была организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации из Афганистана граждан России, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана. Отмечается, что Сергеем Шойгу для вывоза была создана авиагруппировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Самолеты доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана. Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным россиянам и гражданам других стран на каждом самолете находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами.Ранее 25 августа самолётами военно-транспортной авиации из Афганистана было эвакуировано около 400 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Таджикистана) и Узбекистана.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, россия
17:40 18.11.2021
 
Три самолета ВКС доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран

Три самолета ВКС доставят из Афганистана 205 граждан России, Белоруссии, Украины и Армении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых и вылетели из Афганистана, сообщили в Минобороны России.
"Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. На борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении) Украины и Афганистана. Эвакуированных граждан самолеты доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродроме Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия).
По поручению президента РФ Владимира Путин министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу была организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации из Афганистана граждан России, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана. Отмечается, что Сергеем Шойгу для вывоза была создана авиагруппировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Самолеты доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана. Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным россиянам и гражданам других стран на каждом самолете находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 14:51
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России
Ранее 25 августа самолётами военно-транспортной авиации из Афганистана было эвакуировано около 400 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Таджикистана) и Узбекистана.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
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