https://ria.ru/20211118/afganistan-1759643935.html

Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России

Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России - РИА Новости, 18.11.2021

Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России

Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство РФ. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:51

2021-11-18T14:51

2021-11-18T15:20

в мире

украина

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/82/1553148272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2a94b95e1d7d4745d73af7347b95804.jpg

КАБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство РФ.Он отметил, что обязательно останется в России. "У меня там предки - генерал Джамал Хан похоронен в России, в Санкт Петербурге", - добавил Мангал.Собеседник отметил, что не мог оставаться на Украине, "потому что она сама в нищете живет". "И поэтому я приехал в Россию, у меня там брат бывший военный. У меня там брат, сестры все почти, кроме мамы", - поведал Мангал.Инженер-экономист по специальности, в России он занимался мелким бизнесом. "Хочу поехать снова начинать с нуля работу", - заявил Мангал."Я очень доволен. Я не ожидал, что мы поедем. И, кстати, мы писали в посольство Украины, и министерство Украины не дало возможности, чтобы мы полетели. Один раз самолет украли в Иран. Потом второй раз, не знаю, американцы или канадцы полетели за нами, но нам возможность не дали, чтобы мы улетели", - добавил он.Мангал выразил благодарность российским властям. "Министру обороны Шойгу и президенту России Путину лично благодарен, что дали возможность нас забрать в Россию. Он о нас заботится, президент Путин, это человек, который любит россиян, и уважаемый человек лично для меня", - отметил украинский гражданин.По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.

https://ria.ru/20211118/afganistan-1759578050.html

украина

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, афганистан, россия