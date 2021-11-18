https://ria.ru/20211118/afganistan-1759643935.html
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России - РИА Новости, 18.11.2021
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России
Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство РФ. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:51
2021-11-18T14:51
2021-11-18T15:20
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КАБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство РФ.Он отметил, что обязательно останется в России. "У меня там предки - генерал Джамал Хан похоронен в России, в Санкт Петербурге", - добавил Мангал.Собеседник отметил, что не мог оставаться на Украине, "потому что она сама в нищете живет". "И поэтому я приехал в Россию, у меня там брат бывший военный. У меня там брат, сестры все почти, кроме мамы", - поведал Мангал.Инженер-экономист по специальности, в России он занимался мелким бизнесом. "Хочу поехать снова начинать с нуля работу", - заявил Мангал."Я очень доволен. Я не ожидал, что мы поедем. И, кстати, мы писали в посольство Украины, и министерство Украины не дало возможности, чтобы мы полетели. Один раз самолет украли в Иран. Потом второй раз, не знаю, американцы или канадцы полетели за нами, но нам возможность не дали, чтобы мы улетели", - добавил он.Мангал выразил благодарность российским властям. "Министру обороны Шойгу и президенту России Путину лично благодарен, что дали возможность нас забрать в Россию. Он о нас заботится, президент Путин, это человек, который любит россиян, и уважаемый человек лично для меня", - отметил украинский гражданин.По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.
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в мире, украина, афганистан, россия
14:51 18.11.2021 (обновлено: 15:20 18.11.2021)
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины хочет просить гражданство России
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины собирается попросить российское гражданство
КАБУЛ, 18 ноя – РИА Новости.
Гражданин Украины
, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство РФ.
"В Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство (России
) получить. Я надеюсь, что я получу российское гражданство", - заявил на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 гражданин Украины, по происхождению афганец Сургун Мангал.
Он отметил, что обязательно останется в России. "У меня там предки - генерал Джамал Хан похоронен в России, в Санкт Петербурге", - добавил Мангал.
Собеседник отметил, что не мог оставаться на Украине, "потому что она сама в нищете живет". "И поэтому я приехал в Россию, у меня там брат бывший военный. У меня там брат, сестры все почти, кроме мамы", - поведал Мангал.
Инженер-экономист по специальности, в России он занимался мелким бизнесом. "Хочу поехать снова начинать с нуля работу", - заявил Мангал.
"Я очень доволен. Я не ожидал, что мы поедем. И, кстати, мы писали в посольство Украины, и министерство Украины не дало возможности, чтобы мы полетели. Один раз самолет украли в Иран. Потом второй раз, не знаю, американцы или канадцы полетели за нами, но нам возможность не дали, чтобы мы улетели", - добавил он.
Мангал выразил благодарность российским властям. "Министру обороны Шойгу и президенту России Путину лично благодарен, что дали возможность нас забрать в Россию. Он о нас заботится, президент Путин, это человек, который любит россиян, и уважаемый человек лично для меня", - отметил украинский гражданин.
По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС
России в четверг прибыли в Афганистан
для эвакуации 380 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.