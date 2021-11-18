В Россию вывезут около 900 афганских студентов для продолжения обучения
Посол Жирнов: почти 900 афганских студентов вывезут в Россию для продолжения обучения
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Почти 900 афганских студентов записались на рейсы спецбортов минобороны РФ, которыми их вывезут для продолжения обучения в российских вузах в ближайшее время, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Впереди вывоз зачисленных в наши вузы афганских студентов, они должны иметь возможность продолжить очное обучение. В ближайшее время в Кабул прибудет еще две партии спецбортов минобороны РФ для доставки гуманитарной помощи. Этими самолетам заберут афганских студентов, на рейсы записалось почти 900 человек", - сказал он журналистам.
В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность