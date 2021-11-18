https://ria.ru/20211118/afganistan-1759581515.html

В Россию вывезут около 900 афганских студентов для продолжения обучения

В Россию вывезут около 900 афганских студентов для продолжения обучения - РИА Новости, 18.11.2021

В Россию вывезут около 900 афганских студентов для продолжения обучения

Почти 900 афганских студентов записались на рейсы спецбортов минобороны РФ, которыми их вывезут для продолжения обучения в российских вузах в ближайшее время,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:21

2021-11-18T10:21

2021-11-18T10:21

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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Почти 900 афганских студентов записались на рейсы спецбортов минобороны РФ, которыми их вывезут для продолжения обучения в российских вузах в ближайшее время, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211118/afganistan-1759578050.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд