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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211118/afganistan-1759579642.html
Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане
Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане - РИА Новости, 18.11.2021
Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане
В наступающем на Афганистан социально-экономическом кризисе виноваты США, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:09
2021-11-18T10:13
в мире
сша
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
талибан
дмитрий жирнов
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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. В наступающем на Афганистан социально-экономическом кризисе виноваты США, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.В начале августа талибы (организация "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html
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в мире, сша, афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов
10:09 18.11.2021 (обновлено: 10:13 18.11.2021)
 
Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане

Посол в Афганистане Жирнов: в наступающем на страну голоде виноваты США

© Фото : Посольство РФ в республике АфганистанЗдание посольства РФ в Кабуле
Здание посольства РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Посольство РФ в республике Афганистан
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. В наступающем на Афганистан социально-экономическом кризисе виноваты США, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"К сожалению, ситуация плохая. На Афганистан наступает голод, социально-экономические сложности нарастают. Спасибо за это талибы должны сказать США, которые заморозили принадлежащие Афганистану деньги", - сказал он журналистам.
В начале августа талибы (организация "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанРоссияТалибанДмитрий Жирнов
 
 
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