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Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане
Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане - РИА Новости, 18.11.2021
Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане
В наступающем на Афганистан социально-экономическом кризисе виноваты США, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:09
2021-11-18T10:09
2021-11-18T10:13
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захват власти в афганистане талибами
талибан
дмитрий жирнов
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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. В наступающем на Афганистан социально-экономическом кризисе виноваты США, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.В начале августа талибы (организация "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
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в мире, сша, афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов
10:09 18.11.2021 (обновлено: 10:13 18.11.2021)
Посол в Кабуле обвинил США в ухудшении ситуации в Афганистане
Посол в Афганистане Жирнов: в наступающем на страну голоде виноваты США