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Путин поручил эвакуировать россиян из Афганистана
Путин поручил эвакуировать россиян из Афганистана - РИА Новости, 18.11.2021
Путин поручил эвакуировать россиян из Афганистана
Минобороны по поручению Владимира Путина вывезет из Афганистана 380 человек. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:02
2021-11-18T10:02
2021-11-18T10:59
афганистан
россия
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Москва, 18 ноя — РИА Новости. Минобороны по поручению Владимира Путина вывезет из Афганистана 380 человек. "В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 <...> доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан", — рассказали в ведомстве. В столицу республики привезли 108 тонн гумпомощи.Кроме россиян, на борт берут граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. "На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", — говорится в релизе.Предыдущая масштабная эвакуация была в августе, тогда российские военные доставили на родину около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.В августе на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер. В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис. В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан, россия
10:02 18.11.2021 (обновлено: 10:59 18.11.2021)
Путин поручил эвакуировать россиян из Афганистана
Путин поручил эвакуировать из Афганистана граждан России и других стран