https://ria.ru/20211118/afganistan-1759562623.html
Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане - РИА Новости, 18.11.2021
Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
Ситуация в Афганистане не стабилизировалась, а к предыдущим вызовам добавились новые, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при Организации... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T01:24
2021-11-18T01:24
2021-11-18T01:42
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ООН, 18 ноя — РИА Новости. Ситуация в Афганистане не стабилизировалась, а к предыдущим вызовам добавились новые, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя.По его словам, к застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились вызовы, связанные прежде всего с отсутствием международного признания.Как указал Небензя, Россия по-прежнему выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, а также проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей.По мнению Небензи, ключевой задачей все еще остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков."Рассчитываем на то, что новые власти будут более прозорливыми по сравнению с предыдущим руководством Афганистана, которое ради удовлетворения собственных амбиций пожертвовало национальными интересами и бросило свой народ на произвол судьбы", — заявил он.Как заявил Небензя, Россия видит, что "Талибан"* готов к практическому взаимодействию с международным сообществом и региональными партнерами и нацелен на решение таких задач, как наведение порядка, восстановление страны после многолетнего конфликта. Так, дипломат указал на "положительные сдвиги" в части, касающейся возвращения женщин на работу в социальной сфере, а также образования девочек.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211118/terrorizm-1759561361.html
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в мире, кабул (город), оон, афганистан, совет безопасности оон, василий небензя, россия, мохаммад хасан ахунд
01:24 18.11.2021 (обновлено: 01:42 18.11.2021)
Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
Небензя: ситуация в Афганистане не стабилизировалась, появились новые вызовы
ООН, 18 ноя — РИА Новости.
Ситуация в Афганистане
не стабилизировалась, а к предыдущим вызовам добавились новые, заявил на заседании Совбеза ООН
постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя
.
"Установившаяся после 15 августа новая реальность в Афганистане не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на ее территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства", — сказал Небензя.
По его словам, к застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились вызовы, связанные прежде всего с отсутствием международного признания.
Как указал Небензя, Россия
по-прежнему выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, а также проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей.
По мнению Небензи, ключевой задачей все еще остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков.
"Рассчитываем на то, что новые власти будут более прозорливыми по сравнению с предыдущим руководством Афганистана, которое ради удовлетворения собственных амбиций пожертвовало национальными интересами и бросило свой народ на произвол судьбы", — заявил он.
Как заявил Небензя, Россия видит, что "Талибан"* готов к практическому взаимодействию с международным сообществом и региональными партнерами и нацелен на решение таких задач, как наведение порядка, восстановление страны после многолетнего конфликта. Так, дипломат указал на "положительные сдвиги" в части, касающейся возвращения женщин на работу в социальной сфере, а также образования девочек.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.