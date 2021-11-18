https://ria.ru/20211118/afganistan-1759562623.html

Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане

Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане - РИА Новости, 18.11.2021

Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане

Ситуация в Афганистане не стабилизировалась, а к предыдущим вызовам добавились новые, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при Организации... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T01:24

2021-11-18T01:24

2021-11-18T01:42

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ООН, 18 ноя — РИА Новости. Ситуация в Афганистане не стабилизировалась, а к предыдущим вызовам добавились новые, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя.По его словам, к застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились вызовы, связанные прежде всего с отсутствием международного признания.Как указал Небензя, Россия по-прежнему выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, а также проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей.По мнению Небензи, ключевой задачей все еще остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков."Рассчитываем на то, что новые власти будут более прозорливыми по сравнению с предыдущим руководством Афганистана, которое ради удовлетворения собственных амбиций пожертвовало национальными интересами и бросило свой народ на произвол судьбы", — заявил он.Как заявил Небензя, Россия видит, что "Талибан"* готов к практическому взаимодействию с международным сообществом и региональными партнерами и нацелен на решение таких задач, как наведение порядка, восстановление страны после многолетнего конфликта. Так, дипломат указал на "положительные сдвиги" в части, касающейся возвращения женщин на работу в социальной сфере, а также образования девочек.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211118/terrorizm-1759561361.html

https://ria.ru/20211118/afganistan-1759560816.html

кабул (город)

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, афганистан, совет безопасности оон, василий небензя, россия, мохаммад хасан ахунд