https://ria.ru/20211118/aeroport-1759633098.html

В минский аэропорт приехали более 400 мигрантов, возвращающихся в Ирак

В минский аэропорт приехали более 400 мигрантов, возвращающихся в Ирак - РИА Новости, 18.11.2021

В минский аэропорт приехали более 400 мигрантов, возвращающихся в Ирак

Консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что в аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:04

2021-11-18T14:04

2021-11-18T15:00

белоруссия

минск

ирак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что в аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак."Мы передали аэропорту Минска список из 430 имен, из них 410 прибыли в аэропорт", - рассказал консул. По словам аль-Килани, было выдано "75 временных паспортов" тем, кто потерял документы. Также он сообщил, что власти Ирака подготовили еще один самолет для перевозки граждан из Минска, если число желающих превысит 430.Днем в четверг в Минск прилетел первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который должен вывезти на родину всех желающих иракцев, не сумевших прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву. Согласно табло аэропорта, самолёт прилетает в 13.15 по местному времени и уже в 13.45 полетит обратно.Консул сообщил, что иракские власти "подготовили другой самолет для перевозки граждан, если их число превысит 430".Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей, надеясь попасть в Европейский союз. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211117/lukashenko-1759540076.html

https://ria.ru/20211117/duda-1759504932.html

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ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, минск, ирак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире