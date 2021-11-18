https://ria.ru/20211118/aeroflot-1759711267.html

Аэрофлот и Шереметьево обеспечили меры для создания антиковидной среды

Аэрофлот и Шереметьево обеспечили меры для создания антиковидной среды - РИА Новости, 18.11.2021

Аэрофлот и Шереметьево обеспечили меры для создания антиковидной среды

рофлот и Международный аэропорт Шереметьево обеспечили скоординированную реализацию комплексных мер с целью поддержания безопасной среды для всех пассажиров и... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T20:20

2021-11-18T20:20

2021-11-18T20:20

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758553892_0:157:2923:1801_1920x0_80_0_0_0824d2c5aa1544d61a6ff02493b1f813.jpg

МОСКВА,18 ноя — РИА Новости. Аэрофлот и Международный аэропорт Шереметьево обеспечили скоординированную реализацию комплексных мер с целью поддержания безопасной среды для всех пассажиров и персонала - риск заражения коронавирусом сведён к минимуму на всех этапах путешествия: на земле и в воздухе, в том числе – во время пересадки с рейса на рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.В аэропорту Шереметьево в зонах обслуживания пассажиров и персонала на напольном покрытии нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию. Проводится комплексное информирование пассажиров с использованием различных каналов коммуникаций. Все сотрудники аэропорта и авиакомпании, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Более 84% работников Аэрофлота и порядка 75% персонала аэропорта Шереметьево прошли полный курс вакцинации от коронавируса.При желании пассажиры, посетители и персонал Шереметьево могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса и пройти платное экспресс-ПЦР-тестирование на COVID-19. В Шереметьево круглосуточно работают 8 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в Терминалах В, С, D и Аэроэкспресс, а также пункт вакцинации от коронавирусной инфекции."Безопасность пассажиров и персонала – ключевой приоритет Аэрофлота и Международного аэропорта Шереметьево в период пандемии. Соблюдение противоэпидемических мер особенно важно в условиях роста пассажиропотока в связи с поэтапным возобновлением международного авиасообщения. Авиакомпания и аэропорт постоянно совершенствуют систему защиты и сохранения здоровья сотрудников и путешественников", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), аэрофлот, коронавирус в россии