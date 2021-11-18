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Аэрофлот и Шереметьево обеспечили меры для создания антиковидной среды
Аэрофлот и Шереметьево обеспечили меры для создания антиковидной среды - РИА Новости, 18.11.2021
Аэрофлот и Шереметьево обеспечили меры для создания антиковидной среды
рофлот и Международный аэропорт Шереметьево обеспечили скоординированную реализацию комплексных мер с целью поддержания безопасной среды для всех пассажиров и... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:20
2021-11-18T20:20
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
коронавирус в россии
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МОСКВА,18 ноя — РИА Новости. Аэрофлот и Международный аэропорт Шереметьево обеспечили скоординированную реализацию комплексных мер с целью поддержания безопасной среды для всех пассажиров и персонала - риск заражения коронавирусом сведён к минимуму на всех этапах путешествия: на земле и в воздухе, в том числе – во время пересадки с рейса на рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.В аэропорту Шереметьево в зонах обслуживания пассажиров и персонала на напольном покрытии нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию. Проводится комплексное информирование пассажиров с использованием различных каналов коммуникаций. Все сотрудники аэропорта и авиакомпании, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Более 84% работников Аэрофлота и порядка 75% персонала аэропорта Шереметьево прошли полный курс вакцинации от коронавируса.При желании пассажиры, посетители и персонал Шереметьево могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса и пройти платное экспресс-ПЦР-тестирование на COVID-19. В Шереметьево круглосуточно работают 8 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в Терминалах В, С, D и Аэроэкспресс, а также пункт вакцинации от коронавирусной инфекции."Безопасность пассажиров и персонала – ключевой приоритет Аэрофлота и Международного аэропорта Шереметьево в период пандемии. Соблюдение противоэпидемических мер особенно важно в условиях роста пассажиропотока в связи с поэтапным возобновлением международного авиасообщения. Авиакомпания и аэропорт постоянно совершенствуют систему защиты и сохранения здоровья сотрудников и путешественников", - говорится в сообщении пресс-службы.
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шереметьево (аэропорт), аэрофлот, коронавирус в россии
20:20 18.11.2021
 

Аэрофлот и Шереметьево обеспечили меры для создания антиковидной среды

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА,18 ноя — РИА Новости. Аэрофлот и Международный аэропорт Шереметьево обеспечили скоординированную реализацию комплексных мер с целью поддержания безопасной среды для всех пассажиров и персонала - риск заражения коронавирусом сведён к минимуму на всех этапах путешествия: на земле и в воздухе, в том числе – во время пересадки с рейса на рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Аэрофлот производит тщательную дезинфекцию салона каждого воздушного судна перед вылетом. Особое внимание уделяется подлокотникам кресел, столикам для приёма пищи, туалетным комнатам, багажным полкам. Во время полёта экипаж и пассажиры постоянно носят индивидуальные средства защиты. Снимать маски можно только для употребления напитков и еды. На длительных рейсах путешественникам предлагают новые маски каждые 3 часа. Туалетные комнаты самолётов оснащены антибактериальным мылом и антисептиками", - говорится в пресс-релизе.
В аэропорту Шереметьево в зонах обслуживания пассажиров и персонала на напольном покрытии нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию. Проводится комплексное информирование пассажиров с использованием различных каналов коммуникаций. Все сотрудники аэропорта и авиакомпании, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Более 84% работников Аэрофлота и порядка 75% персонала аэропорта Шереметьево прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
При желании пассажиры, посетители и персонал Шереметьево могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса и пройти платное экспресс-ПЦР-тестирование на COVID-19. В Шереметьево круглосуточно работают 8 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в Терминалах В, С, D и Аэроэкспресс, а также пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.
"Безопасность пассажиров и персонала – ключевой приоритет Аэрофлота и Международного аэропорта Шереметьево в период пандемии. Соблюдение противоэпидемических мер особенно важно в условиях роста пассажиропотока в связи с поэтапным возобновлением международного авиасообщения. Авиакомпания и аэропорт постоянно совершенствуют систему защиты и сохранения здоровья сотрудников и путешественников", - говорится в сообщении пресс-службы.
Проверка QR-кодоа - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 18:22Распространение коронавируса
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров
 
Шереметьево (аэропорт)АэрофлотКоронавирус в России
 
 
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