https://ria.ru/20211118/adygeya-1759607537.html

Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа

Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа - РИА Новости, 18.11.2021

Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа

Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа Андрея Гетманова по делу о мошенничестве и других правонарушениях, и, не согласившись с РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:22

2021-11-18T12:22

2021-11-18T13:33

республика адыгея

майкоп

происшествия

майкопский городской суд

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа Андрея Гетманова по делу о мошенничестве и других правонарушениях, и, не согласившись с переквалификацией одной из статей на менее тяжкую, вернул дело на новое рассмотрение, сообщает республиканская прокуратура.В конце марта следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи Андрея Гетманова по подозрению в вымогательстве, чиновника задержали. По данным следствия, в мае 2018 года мэр пригласил к себе в кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость, и предприниматель отказался от невыгодной сделки. По информации правоохранителей, чиновник стал угрожать ему физической расправой, принудив к кабальной сделке.Впоследствии в деле экс-мэра появились еще два эпизода: ему вменили незаконное хранение боеприпасов после обыска в доме и покушение на мошенничество с землей. По данным следствия, в июле 2017 года чиновник решил завладеть правами на три земельных участка своего знакомого и убедил того подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на них, а взамен пообещал передать права аренды на якобы равноценный земельный участок, однако преступление не было доведено до конца, так как Росреестр отказал в регистрации по одному из участков.В конце сентября суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно.По информации пресс-службы Верховного суда Адыгеи, приговор был обжалован как защитой со ссылкой на недоказанность преступления, так и гособвинением, не согласившимся с квалификацией деяния и мягкостью судебного акта. Как поясняет прокуратура, Майкопский городской суд при рассмотрении дела по первой инстанции не согласился с правовой позицией государственного обвинителя и переквалифицировал действия подсудимого на менее тяжкую статью: с вымогательства (п. б ч.3 ст. 163 УК РФ) на принуждение к совершению сделки (ч.1 ст. 179 УК РФ) и прекратил уголовное преследование в этой части в связи с истечением срока давности."Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея частично удовлетворила апелляционное представление прокуратуры города Майкопа. Незаконный приговор суда первой инстанции и постановление о переквалификации состава преступления отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Майкопский городской суд. Подсудимому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в четверг.Принуждение к совершению сделки уголовным законодательством РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести, за которое грозит ответственность от штрафа до двух лет лишения свободы, а сроки давности уголовного преследования истекают через два года после совершения. Квалифицированный состав вымогательства относится к категории тяжких, за него предусмотрена ответственность от 7 до 15 лет лишения свободы, а срок, после которого лицо освобождается от уголовной ответственности, составляет 10 лет.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

https://ria.ru/20210922/prigovor-1751241082.html

республика адыгея

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, майкоп, происшествия, майкопский городской суд, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)