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Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа
Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа - РИА Новости, 18.11.2021
Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа
Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа Андрея Гетманова по делу о мошенничестве и других правонарушениях, и, не согласившись с РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:22
2021-11-18T13:33
республика адыгея
майкоп
происшествия
майкопский городской суд
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа Андрея Гетманова по делу о мошенничестве и других правонарушениях, и, не согласившись с переквалификацией одной из статей на менее тяжкую, вернул дело на новое рассмотрение, сообщает республиканская прокуратура.В конце марта следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи Андрея Гетманова по подозрению в вымогательстве, чиновника задержали. По данным следствия, в мае 2018 года мэр пригласил к себе в кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость, и предприниматель отказался от невыгодной сделки. По информации правоохранителей, чиновник стал угрожать ему физической расправой, принудив к кабальной сделке.Впоследствии в деле экс-мэра появились еще два эпизода: ему вменили незаконное хранение боеприпасов после обыска в доме и покушение на мошенничество с землей. По данным следствия, в июле 2017 года чиновник решил завладеть правами на три земельных участка своего знакомого и убедил того подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на них, а взамен пообещал передать права аренды на якобы равноценный земельный участок, однако преступление не было доведено до конца, так как Росреестр отказал в регистрации по одному из участков.В конце сентября суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно.По информации пресс-службы Верховного суда Адыгеи, приговор был обжалован как защитой со ссылкой на недоказанность преступления, так и гособвинением, не согласившимся с квалификацией деяния и мягкостью судебного акта. Как поясняет прокуратура, Майкопский городской суд при рассмотрении дела по первой инстанции не согласился с правовой позицией государственного обвинителя и переквалифицировал действия подсудимого на менее тяжкую статью: с вымогательства (п. б ч.3 ст. 163 УК РФ) на принуждение к совершению сделки (ч.1 ст. 179 УК РФ) и прекратил уголовное преследование в этой части в связи с истечением срока давности."Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея частично удовлетворила апелляционное представление прокуратуры города Майкопа. Незаконный приговор суда первой инстанции и постановление о переквалификации состава преступления отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Майкопский городской суд. Подсудимому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в четверг.Принуждение к совершению сделки уголовным законодательством РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести, за которое грозит ответственность от штрафа до двух лет лишения свободы, а сроки давности уголовного преследования истекают через два года после совершения. Квалифицированный состав вымогательства относится к категории тяжких, за него предусмотрена ответственность от 7 до 15 лет лишения свободы, а срок, после которого лицо освобождается от уголовной ответственности, составляет 10 лет.
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республика адыгея, майкоп, происшествия, майкопский городской суд, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
12:22 18.11.2021 (обновлено: 13:33 18.11.2021)
 
Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа

Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Верховный суд Адыгеи отменил приговор об условном сроке экс-мэру Майкопа Андрея Гетманова по делу о мошенничестве и других правонарушениях, и, не согласившись с переквалификацией одной из статей на менее тяжкую, вернул дело на новое рассмотрение, сообщает республиканская прокуратура.
В конце марта следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи Андрея Гетманова по подозрению в вымогательстве, чиновника задержали. По данным следствия, в мае 2018 года мэр пригласил к себе в кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость, и предприниматель отказался от невыгодной сделки. По информации правоохранителей, чиновник стал угрожать ему физической расправой, принудив к кабальной сделке.
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Впоследствии в деле экс-мэра появились еще два эпизода: ему вменили незаконное хранение боеприпасов после обыска в доме и покушение на мошенничество с землей. По данным следствия, в июле 2017 года чиновник решил завладеть правами на три земельных участка своего знакомого и убедил того подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на них, а взамен пообещал передать права аренды на якобы равноценный земельный участок, однако преступление не было доведено до конца, так как Росреестр отказал в регистрации по одному из участков.
В конце сентября суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно.
По информации пресс-службы Верховного суда Адыгеи, приговор был обжалован как защитой со ссылкой на недоказанность преступления, так и гособвинением, не согласившимся с квалификацией деяния и мягкостью судебного акта. Как поясняет прокуратура, Майкопский городской суд при рассмотрении дела по первой инстанции не согласился с правовой позицией государственного обвинителя и переквалифицировал действия подсудимого на менее тяжкую статью: с вымогательства (п. б ч.3 ст. 163 УК РФ) на принуждение к совершению сделки (ч.1 ст. 179 УК РФ) и прекратил уголовное преследование в этой части в связи с истечением срока давности.
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"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея частично удовлетворила апелляционное представление прокуратуры города Майкопа. Незаконный приговор суда первой инстанции и постановление о переквалификации состава преступления отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Майкопский городской суд. Подсудимому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в четверг.
Принуждение к совершению сделки уголовным законодательством РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести, за которое грозит ответственность от штрафа до двух лет лишения свободы, а сроки давности уголовного преследования истекают через два года после совершения. Квалифицированный состав вымогательства относится к категории тяжких, за него предусмотрена ответственность от 7 до 15 лет лишения свободы, а срок, после которого лицо освобождается от уголовной ответственности, составляет 10 лет.
 
Республика АдыгеяМайкопПроисшествияМайкопский городской судФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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