https://ria.ru/20211118/abkhaziya-1759647885.html

Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме

Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме - РИА Новости, 18.11.2021

Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил мобильный госпиталь Минобороны РФ в Сухуме и поблагодарил медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:09

2021-11-18T15:09

2021-11-18T15:09

в мире

сухум

абхазия

алексей двинянин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579700035_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_133cd3fdad9f8e7d3e2797e87439ef71.jpg

СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил мобильный госпиталь Минобороны РФ в Сухуме и поблагодарил медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба дипмиссии.Ранее сообщалось, что мобильный многопрофильный госпиталь МО РФ прибыл в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом."Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил развернутый на территории сухумского пансионата "Айтар" мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России", - говорится в сообщении.Глава дипмиссии встретился с начальником госпиталя Абдулмеджидом Магомедовым и военными медиками, которые рассказали о текущем лечении пациентов с COVID-19, а также проинформировали о статистике развития заболевания в республике. "Алексей Двинянин поблагодарил медперсонал за их ответственный и благородный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также выразил слова признательности курирующему работу госпиталя заместителю министра обороны Абхазии Нодару Авидзбе за создание самых благоприятных условий для российских военных медиков", - отметили в пресс-службе.В начале ноября в пресс-службе Южного военного округа сообщали, что госпиталь МО РФ принял на лечение и консультацию более полутора тысяч жителей Абхазии, заразившихся коронавирусом.Как отмечали в пресс-службе, медики в госпитале круглосуточно ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Также налажена работа госпиталя с республиканской бактериологической лабораторией в Сухуме, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. В составе мобильного медицинского подразделения - более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

https://ria.ru/20211112/abkhaziya-1758794517.html

сухум

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сухум, абхазия, алексей двинянин, россия