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Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме
Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме - РИА Новости, 18.11.2021
Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил мобильный госпиталь Минобороны РФ в Сухуме и поблагодарил медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:09
2021-11-18T15:09
в мире
сухум
абхазия
алексей двинянин
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СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил мобильный госпиталь Минобороны РФ в Сухуме и поблагодарил медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба дипмиссии.Ранее сообщалось, что мобильный многопрофильный госпиталь МО РФ прибыл в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом."Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил развернутый на территории сухумского пансионата "Айтар" мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России", - говорится в сообщении.Глава дипмиссии встретился с начальником госпиталя Абдулмеджидом Магомедовым и военными медиками, которые рассказали о текущем лечении пациентов с COVID-19, а также проинформировали о статистике развития заболевания в республике. "Алексей Двинянин поблагодарил медперсонал за их ответственный и благородный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также выразил слова признательности курирующему работу госпиталя заместителю министра обороны Абхазии Нодару Авидзбе за создание самых благоприятных условий для российских военных медиков", - отметили в пресс-службе.В начале ноября в пресс-службе Южного военного округа сообщали, что госпиталь МО РФ принял на лечение и консультацию более полутора тысяч жителей Абхазии, заразившихся коронавирусом.Как отмечали в пресс-службе, медики в госпитале круглосуточно ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Также налажена работа госпиталя с республиканской бактериологической лабораторией в Сухуме, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. В составе мобильного медицинского подразделения - более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
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в мире, сухум, абхазия, алексей двинянин, россия
15:09 18.11.2021
 
Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме

Посол России в Абхазии посетил госпиталь Минобороны в Сухуме и поблагодарил медиков

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкНа набережной города Сухум
На набережной города Сухум - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил мобильный госпиталь Минобороны РФ в Сухуме и поблагодарил медиков за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба дипмиссии.
Ранее сообщалось, что мобильный многопрофильный госпиталь МО РФ прибыл в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом.
"Посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил развернутый на территории сухумского пансионата "Айтар" мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России", - говорится в сообщении.
Глава дипмиссии встретился с начальником госпиталя Абдулмеджидом Магомедовым и военными медиками, которые рассказали о текущем лечении пациентов с COVID-19, а также проинформировали о статистике развития заболевания в республике. "Алексей Двинянин поблагодарил медперсонал за их ответственный и благородный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также выразил слова признательности курирующему работу госпиталя заместителю министра обороны Абхазии Нодару Авидзбе за создание самых благоприятных условий для российских военных медиков", - отметили в пресс-службе.
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В начале ноября в пресс-службе Южного военного округа сообщали, что госпиталь МО РФ принял на лечение и консультацию более полутора тысяч жителей Абхазии, заразившихся коронавирусом.
Как отмечали в пресс-службе, медики в госпитале круглосуточно ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Также налажена работа госпиталя с республиканской бактериологической лабораторией в Сухуме, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.
Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. В составе мобильного медицинского подразделения - более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
 
В миреСухумАбхазияАлексей ДвинянинРоссия
 
 
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