https://ria.ru/20211117/zolushka-1759513918.html

В Нижнем Новгороде выпустили ролик о не попавшей на бал без QR-кода Золушке

В Нижнем Новгороде выпустили ролик о не попавшей на бал без QR-кода Золушке - РИА Новости, 17.11.2021

В Нижнем Новгороде выпустили ролик о не попавшей на бал без QR-кода Золушке

Кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал во дворец из-за отсутствия QR-кода, выпустили в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в Центре... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:26

2021-11-17T17:26

2021-11-17T17:26

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал во дворец из-за отсутствия QR-кода, выпустили в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в Центре управления регионом.В ролике Золушка собирается на бал, и добрая фея дарит ей карету, кучера, платье и туфельки. Но у Золушки нет QR-кода, а значит ей придется остаться дома и чистить картошку…"Информации о вакцинации в медиапространстве сейчас так много, что люди ее уже пропускают и не воспринимают, хотя тема борьбы с коронавирусом крайне актуальна. Мы в ЦУР работаем с социальными сетями и решили привлечь внимание именно этой аудитории, и напомнить о важности вакцинации. Нам хотелось, чтобы это были не официальные сухие призывы сделать прививку, а что-то доброе и трогательное. Минздрав поддержал нашу идею. И мы очень благодарны театру кукол, что они нас также поддержали и воплотили ее в жизнь", - сказал руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области Алексей Ушаков.Он сообщил, что снято несколько роликов с разными персонажами известных сказок, они будут выходить в официальных пабликах Центра управления регионом Нижегородской области раз в неделю, по вторникам.Как сообщили агентству в нижегородском кукольном театре, в первом обнародованном ролике "снялись" куклы, которые играют в сказке "Снежная королева". Героями следующих роликов станут персонажи спектаклей "Иван Царевич и Серый волк" и "Малыш и Карлсон"."Это наш совместный проект с Центром управления регионом. Их идея, наше исполнение. Всего будет три ролика про пандемию с главным призывом - прививаться. Через кукол продвигать идею вакцинации - это интересная мысль, с юмором, и каждому человеку доступно все объясняет", - сказал начальник отдела по связям с общественностью Нижегородского театра кукол Алексей Выборнов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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