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В ОБСЕ следят за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше
В ОБСЕ следят за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше - РИА Новости, 17.11.2021
В ОБСЕ следят за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру следит за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше, сообщили в среду РИА Новости в ее... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:33
2021-11-17T13:33
в мире
обсе
тереза рибейру
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВЕНА. 17 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру следит за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше, сообщили в среду РИА Новости в ее офисе.В понедельник журналистов RT France – корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори – задержали на польско-белорусской границе. Полиция Подляского воеводства Польши сообщила РИА Новости, что задержала их за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП. Журналисты оштрафованы на 300 евро каждый. Как сообщил РИА Новости представитель польского суда, в случае неуплаты штрафа журналисты обязаны будут отбыть арест сроком 12 дней каждый."Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ постоянно отслеживает подобные случаи и хочет сослаться на общие принципы, упомянутые в коммюнике представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ от 2016 года о правах и безопасности СМИ при освещении миграционного кризиса", - сообщили РИА Новости в офисе Рибейру.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.Ранее главный редактор телеканала Ксения Федорова выразила надежду, что задержание съемочной группы не связано с тем, что журналисты работают на RT, добавив, что они приехали на границу с опознавательными знаками. Она также сообщила РИА Новости, что журналисты могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе.
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в мире, обсе, тереза рибейру, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:33 17.11.2021
 
В ОБСЕ следят за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше

Представитель ОБСЕ следит за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ВЕНА. 17 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру следит за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше, сообщили в среду РИА Новости в ее офисе.
В понедельник журналистов RT France – корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори – задержали на польско-белорусской границе. Полиция Подляского воеводства Польши сообщила РИА Новости, что задержала их за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП. Журналисты оштрафованы на 300 евро каждый. Как сообщил РИА Новости представитель польского суда, в случае неуплаты штрафа журналисты обязаны будут отбыть арест сроком 12 дней каждый.
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"Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ постоянно отслеживает подобные случаи и хочет сослаться на общие принципы, упомянутые в коммюнике представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ от 2016 года о правах и безопасности СМИ при освещении миграционного кризиса", - сообщили РИА Новости в офисе Рибейру.
На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.
Ранее главный редактор телеканала Ксения Федорова выразила надежду, что задержание съемочной группы не связано с тем, что журналисты работают на RT, добавив, что они приехали на границу с опознавательными знаками. Она также сообщила РИА Новости, что журналисты могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе.
 
В миреОБСЕТереза РибейруСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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