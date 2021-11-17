https://ria.ru/20211117/zhurnalisty-1759452675.html

В ОБСЕ следят за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше

В ОБСЕ следят за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше - РИА Новости, 17.11.2021

В ОБСЕ следят за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру следит за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше, сообщили в среду РИА Новости в ее... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:33

2021-11-17T13:33

2021-11-17T13:33

в мире

обсе

тереза рибейру

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВЕНА. 17 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру следит за ситуацией с задержанием журналистов RT France в Польше, сообщили в среду РИА Новости в ее офисе.В понедельник журналистов RT France – корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори – задержали на польско-белорусской границе. Полиция Подляского воеводства Польши сообщила РИА Новости, что задержала их за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП. Журналисты оштрафованы на 300 евро каждый. Как сообщил РИА Новости представитель польского суда, в случае неуплаты штрафа журналисты обязаны будут отбыть арест сроком 12 дней каждый."Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ постоянно отслеживает подобные случаи и хочет сослаться на общие принципы, упомянутые в коммюнике представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ от 2016 года о правах и безопасности СМИ при освещении миграционного кризиса", - сообщили РИА Новости в офисе Рибейру.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.Ранее главный редактор телеканала Ксения Федорова выразила надежду, что задержание съемочной группы не связано с тем, что журналисты работают на RT, добавив, что они приехали на границу с опознавательными знаками. Она также сообщила РИА Новости, что журналисты могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе.

https://ria.ru/20211116/zhurnalisty-1759307220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, обсе, тереза рибейру, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии