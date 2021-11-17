https://ria.ru/20211117/zhurnalistka-1759548587.html
Журналистку ВГТРК вытолкнули из помещения во время съемки репортажа
Журналистку ВГТРК вытолкнули из помещения во время съемки репортажа - РИА Новости, 17.11.2021
Журналистку ВГТРК вытолкнули из помещения во время съемки репортажа
Корреспондентка ВГТРК пострадала во время съемки репортажа о финансовой организации ООО "Живые деньги", сообщила старший помощник руководителя столичного главка РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:03
2021-11-17T21:03
2021-11-17T23:59
происшествия
вгтрк
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Корреспондентка ВГТРК пострадала во время съемки репортажа о финансовой организации ООО "Живые деньги", сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, 11 ноября журналистка снимала сюжет об этой компании, офис которой находится в 1-м Люсиновском переулке. Чтобы ей помешать, некий мужчина вытолкал корреспондентку из помещения, девушка упала на пол."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", — уточнила Иванова.Подозреваемого 1976 года рождения, причинившего корреспондентке физический и моральный вред, заключили под стражу.
https://ria.ru/20211105/dyuzhev-1757793430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
21:03 17.11.2021 (обновлено: 23:59 17.11.2021)
Журналистку ВГТРК вытолкнули из помещения во время съемки репортажа
Корреспондентку ВГТРК вытолкнули из помещения во время съемки репортажа
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Корреспондентка ВГТРК
пострадала во время съемки репортажа о финансовой организации ООО "Живые деньги", сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова
.
По данным следствия, 11 ноября журналистка снимала сюжет об этой компании, офис которой находится в 1-м Люсиновском переулке.
Чтобы ей помешать, некий мужчина вытолкал корреспондентку из помещения, девушка упала на пол.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", — уточнила Иванова.
Подозреваемого 1976 года рождения, причинившего корреспондентке физический и моральный вред, заключили под стражу.