https://ria.ru/20211117/zakharova-1759521671.html

Захарова посоветовала США заняться мигрантами на границе с Мексикой

Захарова посоветовала США заняться мигрантами на границе с Мексикой - РИА Новости, 17.11.2021

Захарова посоветовала США заняться мигрантами на границе с Мексикой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Вашингтону заняться разрешением ситуации на американо-мексиканской границе вместо того чтобы... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:54

2021-11-17T17:54

2021-11-17T17:54

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Вашингтону заняться разрешением ситуации на американо-мексиканской границе вместо того чтобы поучать Москву по поводу миграционного кризиса между Белоруссией и ЕС, а также проанализировать собственные ошибки, которые к этому кризису привели.Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей как правило рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов. За девять месяцев 2021 года в Мексике были выявлены более 190 тысяч нелегальных мигрантов - втрое больше, чем годом ранее."Хочется ответить партнерам в их же стилистике - мы призываем Белый дом... проанализировать собственные вместе с партнерами по НАТО и по коалициям ошибки, просчеты, преступные действия, которые имели место в американской внешней политике... Также я хотела бы напомнить коллегам в пресс-службе Белого дома, что драматическая ситуация разворачивается длительное время на американо-мексиканской границе", - сказала она в ходе брифинга в среду.По словам Захаровой, американским партнерам "есть чем заняться", нежели как призывать Москву объясниться или пытаться оказать на нее давление в ситуации с беженцами на границе Белоруссии и ЕС.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/evropa-1759500358.html

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754652116.html

сша

мексика

африка

россия

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в мире, сша, мексика, африка, нато, мария захарова, россия