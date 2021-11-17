https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html
СК задержал экс-главу департамента сельского хозяйства Севастополя
СК задержал экс-главу департамента сельского хозяйства Севастополя - РИА Новости, 17.11.2021
СК задержал экс-главу департамента сельского хозяйства Севастополя
Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников задержан по подозрению в превышении должностных... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:02
2021-11-17T13:02
2021-11-17T13:11
происшествия
севастополь
республика крым
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. Органами следствия он подозревается в превышении должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя на общую сумму более 1 миллиона рублей.Следователи отметили, что экс-чиновник заключил договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова."Указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе.Силовиками проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта уголовного дела, иным служебным помещениям, месту жительства, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия. Кирпичников находится в статусе подозреваемого. Он задержан. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20211116/prokuratura-1759272127.html
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Задержание экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя: кадры СК РФ
СК публикует кадры задержания экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя - там часы и драгоценности
2021-11-17T13:02
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происшествия, севастополь, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:02 17.11.2021 (обновлено: 13:11 17.11.2021)
СК задержал экс-главу департамента сельского хозяйства Севастополя
СК задержал бывшего директора департамента сельского хозяйства Севастополя Кирпичникова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости.
Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК
РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя
. Органами следствия он подозревается в превышении должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя на общую сумму более 1 миллиона рублей.
Следователи отметили, что экс-чиновник заключил договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова.
"Указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе.
Силовиками проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта уголовного дела, иным служебным помещениям, месту жительства, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия. Кирпичников находится в статусе подозреваемого. Он задержан. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.