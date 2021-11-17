https://ria.ru/20211117/yakutiya-1759408883.html
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду"
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду" - РИА Новости, 17.11.2021
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду"
Якутянка обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей почти у 500 доверчивых граждан, вступивших в организованную ею "финансовую пирамиду", сообщает... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:30
2021-11-17T10:30
2021-11-17T10:30
происшествия
финансовая пирамида
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Якутянка обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей почти у 500 доверчивых граждан, вступивших в организованную ею "финансовую пирамиду", сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Якутска по признакам состава преступления "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". По версии следствия, женщина с двумя подругами организовала механизм хищения средств граждан по типу "финансовой пирамиды". Объявления о возможности быстрого заработка были распространены в соцсети."Таким образом, обвиняемыми незаконно получено более 20 миллионов рублей от 465 граждан, которые использованы ими по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. "В отношении двух других обвиняемых уголовное дело находится на стадии расследования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211029/piramida-1756800095.html
якутск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, финансовая пирамида, якутск, республика саха (якутия)
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду"
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов рублей через "финансовую пирамиду"
ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Якутянка обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей почти у 500 доверчивых граждан, вступивших в организованную ею "финансовую пирамиду", сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Якутска
по признакам состава преступления "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". По версии следствия, женщина с двумя подругами организовала механизм хищения средств граждан по типу "финансовой пирамиды". Объявления о возможности быстрого заработка были распространены в соцсети.
"Таким образом, обвиняемыми незаконно получено более 20 миллионов рублей от 465 граждан, которые использованы ими по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. "В отношении двух других обвиняемых уголовное дело находится на стадии расследования", - говорится в сообщении.