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Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду"
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду" - РИА Новости, 17.11.2021
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду"
Якутянка обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей почти у 500 доверчивых граждан, вступивших в организованную ею "финансовую пирамиду", сообщает... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:30
2021-11-17T10:30
происшествия
финансовая пирамида
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Якутянка обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей почти у 500 доверчивых граждан, вступивших в организованную ею "финансовую пирамиду", сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Якутска по признакам состава преступления "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". По версии следствия, женщина с двумя подругами организовала механизм хищения средств граждан по типу "финансовой пирамиды". Объявления о возможности быстрого заработка были распространены в соцсети."Таким образом, обвиняемыми незаконно получено более 20 миллионов рублей от 465 граждан, которые использованы ими по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. "В отношении двух других обвиняемых уголовное дело находится на стадии расследования", - говорится в сообщении.
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якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, финансовая пирамида, якутск, республика саха (якутия)
10:30 17.11.2021
 
Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов через "пирамиду"

Жительницу Якутии обвинили в хищении более 20 миллионов рублей через "финансовую пирамиду"

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Якутянка обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей почти у 500 доверчивых граждан, вступивших в организованную ею "финансовую пирамиду", сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Якутска по признакам состава преступления "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". По версии следствия, женщина с двумя подругами организовала механизм хищения средств граждан по типу "финансовой пирамиды". Объявления о возможности быстрого заработка были распространены в соцсети.
"Таким образом, обвиняемыми незаконно получено более 20 миллионов рублей от 465 граждан, которые использованы ими по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. "В отношении двух других обвиняемых уголовное дело находится на стадии расследования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияФинансовая пирамидаЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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