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Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве

Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве - РИА Новости, 22.11.2021

Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве

Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-17T11:26

2021-11-17T11:26

2021-11-22T14:27

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилась высадка деревьев и кустарников на Алтуфьевском шоссе. Этой осенью на участке Алтуфьевского шоссе – от станции метро "Владыкино" до МКАД – и улице Милашенкова высадили более 1,6 тысячи взрослых деревьев и кустарников", - говорится в сообщении.Отмечается, что Алтуфьевское шоссе – магистраль с интенсивным движением, которая проходит через районы Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово и Отрадное в северо-восточном административном округе столицы, поэтому для нее выбраны зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, обладают ветро и морозоустойчивостью.Уточняется, что среди кустарников для озеленения участка Алтуфьевского шоссе и улицы Милашенкова были выбраны различные сорта сирени.Сообщается, что деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений"Высадка крупномерных деревьев на участке Алтуфьевского шоссе и улице Милашенкова проводилась поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", - дополняется в сообщении.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, всего этой осенью на вылетных магистралях высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников.

https://realty.ria.ru/20211026/derevo-1756257661.html

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