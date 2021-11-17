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Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве - РИА Новости, 22.11.2021
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-17T11:26
2021-11-22T14:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилась высадка деревьев и кустарников на Алтуфьевском шоссе. Этой осенью на участке Алтуфьевского шоссе – от станции метро "Владыкино" до МКАД – и улице Милашенкова высадили более 1,6 тысячи взрослых деревьев и кустарников", - говорится в сообщении.Отмечается, что Алтуфьевское шоссе – магистраль с интенсивным движением, которая проходит через районы Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово и Отрадное в северо-восточном административном округе столицы, поэтому для нее выбраны зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, обладают ветро и морозоустойчивостью.Уточняется, что среди кустарников для озеленения участка Алтуфьевского шоссе и улицы Милашенкова были выбраны различные сорта сирени.Сообщается, что деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений"Высадка крупномерных деревьев на участке Алтуфьевского шоссе и улице Милашенкова проводилась поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", - дополняется в сообщении.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, всего этой осенью на вылетных магистралях высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников.
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отрадное, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
11:26 17.11.2021 (обновлено: 14:27 22.11.2021)
 

Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства города МосквыВысадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве
Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Комплекс городского хозяйства города Москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высадка деревьев и кустарников завершилась на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилась высадка деревьев и кустарников на Алтуфьевском шоссе. Этой осенью на участке Алтуфьевского шоссе – от станции метро "Владыкино" до МКАД – и улице Милашенкова высадили более 1,6 тысячи взрослых деревьев и кустарников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Алтуфьевское шоссе – магистраль с интенсивным движением, которая проходит через районы Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово и Отрадное в северо-восточном административном округе столицы, поэтому для нее выбраны зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, обладают ветро и морозоустойчивостью.
"Участок Алтуфьевского шоссе украсили липы возрастом 20 лет и высотой около 7 метров, декоративные яблони разных сортов высотой 2,5-3 метра – деревья кустовых форм с густой кроной в виде овала или шара, и рябины высотой до 4 метров и возрастом около 12 лет. Дополнили состав новых зеленых насаждений остролистные клены возрастом около 18 лет. Их высота достигает 7 метров. Это деревья с густой шаровидной кроной. Летом кленовые листья в зависимости от сорта тёмно-зелёные или красные, а осенью приобретают жёлтую, оранжевую и бордовую окраску", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что среди кустарников для озеленения участка Алтуфьевского шоссе и улицы Милашенкова были выбраны различные сорта сирени.
Сообщается, что деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений
"Высадка крупномерных деревьев на участке Алтуфьевского шоссе и улице Милашенкова проводилась поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", - дополняется в сообщении.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, всего этой осенью на вылетных магистралях высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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