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Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить
Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить - РИА Новости, 17.11.2021
Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить
Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:20
2021-11-17T18:20
2021-11-17T18:20
происшествия
убийство
воронеж
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан.Уточняется, что мужчина полностью признал вину, она также подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами и записями с видеокамер.
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происшествия, убийство, воронеж, россия
Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить
Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом