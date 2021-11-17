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Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить
Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить - РИА Новости, 17.11.2021
Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить
Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:20
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происшествия
убийство
воронеж
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан.Уточняется, что мужчина полностью признал вину, она также подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами и записями с видеокамер.
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происшествия, убийство, воронеж, россия
18:20 17.11.2021
 
Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ... ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ... ст. 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина полностью признал вину, она также подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами и записями с видеокамер.
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