https://ria.ru/20211117/voronezh-1759527048.html

Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить

Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить - РИА Новости, 17.11.2021

Мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже, будут судить

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:20

2021-11-17T18:20

2021-11-17T18:20

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан.Уточняется, что мужчина полностью признал вину, она также подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами и записями с видеокамер.

https://ria.ru/20211117/prigovor-1759498714.html

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2021

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происшествия, убийство, воронеж, россия