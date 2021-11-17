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В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну
В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну - РИА Новости, 17.11.2021
В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну
Азербайджанские военные, проникшие на 16 ноября на территорию Армении, продолжают там оставаться, сказал в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:41
2021-11-17T13:46
в мире
армения
азербайджан
мид армении
минобороны азербайджана
арарат мирзоян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Азербайджанские военные, проникшие на 16 ноября на территорию Армении, продолжают там оставаться, сказал в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с руководителями аккредитованных в стране дипмиссий.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку на восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная."По состоянию на 18.30 (17.30 мск) минувшего дня боевые действия (на границе) были остановлены при посредничестве российской стороны, но присутствие азербайджанских вооруженных сил в Армении продолжается в результате проникновения на этом участке", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
https://ria.ru/20211116/pashinyan-1759376918.html
https://ria.ru/20211117/konflikt-1759438245.html
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в мире, армения, азербайджан, мид армении, минобороны азербайджана, арарат мирзоян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
13:41 17.11.2021 (обновлено: 13:46 17.11.2021)
 
В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну

Глава МИД Армении Мирзоян: азербайджанские военные 16 ноября проникли на территорию страны

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Азербайджанские военные, проникшие на 16 ноября на территорию Армении, продолжают там оставаться, сказал в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с руководителями аккредитованных в стране дипмиссий.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку на восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 21:59
Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным
"По состоянию на 18.30 (17.30 мск) минувшего дня боевые действия (на границе) были остановлены при посредничестве российской стороны, но присутствие азербайджанских вооруженных сил в Армении продолжается в результате проникновения на этом участке", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 12:40
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе
 
В миреАрменияАзербайджанМИД АрменииМинобороны АзербайджанаАрарат МирзоянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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