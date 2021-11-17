13:41 17.11.2021 (обновлено: 13:46 17.11.2021)
В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну
Глава МИД Армении Мирзоян: азербайджанские военные 16 ноября проникли на территорию страны
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Азербайджанские военные, проникшие на 16 ноября на территорию Армении, продолжают там оставаться, сказал в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с руководителями аккредитованных в стране дипмиссий.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку на восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
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"По состоянию на 18.30 (17.30 мск) минувшего дня боевые действия (на границе) были остановлены при посредничестве российской стороны, но присутствие азербайджанских вооруженных сил в Армении продолжается в результате проникновения на этом участке", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.