https://ria.ru/20211117/voennye-1759454134.html

В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну

В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну - РИА Новости, 17.11.2021

В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну

Азербайджанские военные, проникшие на 16 ноября на территорию Армении, продолжают там оставаться, сказал в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:41

2021-11-17T13:41

2021-11-17T13:46

в мире

армения

азербайджан

мид армении

минобороны азербайджана

арарат мирзоян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Азербайджанские военные, проникшие на 16 ноября на территорию Армении, продолжают там оставаться, сказал в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с руководителями аккредитованных в стране дипмиссий.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку на восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная."По состоянию на 18.30 (17.30 мск) минувшего дня боевые действия (на границе) были остановлены при посредничестве российской стороны, но присутствие азербайджанских вооруженных сил в Армении продолжается в результате проникновения на этом участке", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.

https://ria.ru/20211116/pashinyan-1759376918.html

https://ria.ru/20211117/konflikt-1759438245.html

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