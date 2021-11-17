https://ria.ru/20211117/vizy-1759547377.html

Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам

Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам - РИА Новости, 17.11.2021

Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам

Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершились, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:50

2021-11-17T20:50

2021-11-17T20:59

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москва

сергей рябков

виктория нуланд

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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершились, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Консультации прошли на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на текущей неделе в Вене. В беседе с РИА Новости он отметил, что будет рассмотрен "весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях".Ожидалось, что венские консультации пройдут в развитие октябрьской встречи Рябкова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве. Тогда замглавы российского МИД заявил РИА Новости, что разговор с Нуланд был "предельно откровенным", он был полезен, но пока позиции сторон плохо стыкуются. По словам Рябкова, встреча не привела к прорыву, более того, существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле.

https://ria.ru/20211109/vizy-1758319997.html

https://ria.ru/20211105/kompensatsiya-1757840092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вена, россия, москва, сергей рябков, виктория нуланд