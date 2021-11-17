20:50 17.11.2021 (обновлено: 20:59 17.11.2021)
Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам
Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам в Вене
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершились, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Консультации прошли на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на текущей неделе в Вене. В беседе с РИА Новости он отметил, что будет рассмотрен "весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях".
Ожидалось, что венские консультации пройдут в развитие октябрьской встречи Рябкова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве. Тогда замглавы российского МИД заявил РИА Новости, что разговор с Нуланд был "предельно откровенным", он был полезен, но пока позиции сторон плохо стыкуются. По словам Рябкова, встреча не привела к прорыву, более того, существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле.