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Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам
Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам - РИА Новости, 17.11.2021
Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам
Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершились, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:50
2021-11-17T20:59
в мире
сша
вена
россия
москва
сергей рябков
виктория нуланд
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершились, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Консультации прошли на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на текущей неделе в Вене. В беседе с РИА Новости он отметил, что будет рассмотрен "весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях".Ожидалось, что венские консультации пройдут в развитие октябрьской встречи Рябкова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве. Тогда замглавы российского МИД заявил РИА Новости, что разговор с Нуланд был "предельно откровенным", он был полезен, но пока позиции сторон плохо стыкуются. По словам Рябкова, встреча не привела к прорыву, более того, существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле.
https://ria.ru/20211109/vizy-1758319997.html
https://ria.ru/20211105/kompensatsiya-1757840092.html
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в мире, сша, вена, россия, москва, сергей рябков, виктория нуланд
20:50 17.11.2021 (обновлено: 20:59 17.11.2021)
 
Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам

Источник сообщил о завершении консультаций России и США по визовым вопросам в Вене

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершились, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Консультации прошли на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на текущей неделе в Вене. В беседе с РИА Новости он отметил, что будет рассмотрен "весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях".
Ожидалось, что венские консультации пройдут в развитие октябрьской встречи Рябкова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве. Тогда замглавы российского МИД заявил РИА Новости, что разговор с Нуланд был "предельно откровенным", он был полезен, но пока позиции сторон плохо стыкуются. По словам Рябкова, встреча не привела к прорыву, более того, существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле.
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