https://ria.ru/20211117/vetnam-1759502177.html

Из Вьетнама в США отправится первый в истории авиарейс

Из Вьетнама в США отправится первый в истории авиарейс - РИА Новости, 18.11.2021

Из Вьетнама в США отправится первый в истории авиарейс

Первый в истории прямой пассажирский авиарейс из Вьетнама в Соединенные Штаты отправится 28 ноября, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA). РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-17T22:06

2021-11-17T22:06

2021-11-18T10:45

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сан-франциско

vietnam airlines

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первый в истории прямой пассажирский авиарейс из Вьетнама в Соединенные Штаты отправится 28 ноября, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA).Во вторник, 16 ноября, Vietnam Airlines получила официальное разрешение Федерального управления гражданской авиации США на выполнение беспосадочных коммерческих рейсов между странами, став первой и единственной авиакомпанией, которая может регулярно осуществлять перевозки пассажиров в США.Лайнеры Boeing 787-9 Dreamliner будут курсировать между Хошимином и Сан-Франциско два раза в неделю. В дальнейшем их число увеличат до семи.Уточняется, что длительность перелета составит 13 часов и 50 минут их Хошимина в Сан-Франциско и 16 часов и 40 минут в обратную сторону.

https://ria.ru/20211117/uganda-1759423880.html

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вьетнам

сан-франциско

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в мире, хошимин, сша, вьетнам, сан-франциско, vietnam airlines, boeing 787, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм