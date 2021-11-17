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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211117/vetnam-1759502177.html
Из Вьетнама в США отправится первый в истории авиарейс
Из Вьетнама в США отправится первый в истории авиарейс - РИА Новости, 18.11.2021
Из Вьетнама в США отправится первый в истории авиарейс
Первый в истории прямой пассажирский авиарейс из Вьетнама в Соединенные Штаты отправится 28 ноября, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA). РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-17T22:06
2021-11-18T10:45
туризм
в мире
хошимин
сша
вьетнам
сан-франциско
vietnam airlines
boeing 787
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первый в истории прямой пассажирский авиарейс из Вьетнама в Соединенные Штаты отправится 28 ноября, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA).Во вторник, 16 ноября, Vietnam Airlines получила официальное разрешение Федерального управления гражданской авиации США на выполнение беспосадочных коммерческих рейсов между странами, став первой и единственной авиакомпанией, которая может регулярно осуществлять перевозки пассажиров в США.Лайнеры Boeing 787-9 Dreamliner будут курсировать между Хошимином и Сан-Франциско два раза в неделю. В дальнейшем их число увеличат до семи.Уточняется, что длительность перелета составит 13 часов и 50 минут их Хошимина в Сан-Франциско и 16 часов и 40 минут в обратную сторону.
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в мире, хошимин, сша, вьетнам, сан-франциско, vietnam airlines, boeing 787, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
22:06 17.11.2021 (обновлено: 10:45 18.11.2021)
 
Из Вьетнама в США отправится первый в истории авиарейс

Первый в истории авиарейс из Вьетнама в США отправится 28 ноября

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча рейса авиакомпании Vietnam Airlines в аэропорту Шереметьево
Встреча рейса авиакомпании Vietnam Airlines в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первый в истории прямой пассажирский авиарейс из Вьетнама в Соединенные Штаты отправится 28 ноября, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA).
Во вторник, 16 ноября, Vietnam Airlines получила официальное разрешение Федерального управления гражданской авиации США на выполнение беспосадочных коммерческих рейсов между странами, став первой и единственной авиакомпанией, которая может регулярно осуществлять перевозки пассажиров в США.
Лайнеры Boeing 787-9 Dreamliner будут курсировать между Хошимином и Сан-Франциско два раза в неделю. В дальнейшем их число увеличат до семи.
Уточняется, что длительность перелета составит 13 часов и 50 минут их Хошимина в Сан-Франциско и 16 часов и 40 минут в обратную сторону.
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