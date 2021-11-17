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Вертолет госпитализировал девушку после аварии с маршруткой в Москве
Вертолет госпитализировал девушку после аварии с маршруткой в Москве - РИА Новости, 22.11.2021
Вертолет госпитализировал девушку после аварии с маршруткой в Москве
Медицинский вертолет эвакуировал в больницу с места опрокидывания маршрутной "Газели" на севере Москвы пострадавшую девушку в тяжелом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-17T13:48
2021-11-22T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал в больницу с места опрокидывания маршрутной "Газели" на севере Москвы пострадавшую девушку в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что четыре человека пострадали, по предварительным данным, при опрокидывании маршрутной "Газели" на севере Москвы. По факту произошедшего прокуратура начала проверку."С места ДТП вертолётом эвакуировали в лечебное учреждение столицы одного тяжело пострадавшего - девушку, остальных увезли на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в полете состояние здоровья пострадавшей поддерживала медицинская бригада территориального центра медицины катастроф Москвы.
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происшествия, москва
13:48 17.11.2021 (обновлено: 14:49 22.11.2021)
 

Вертолет госпитализировал девушку после аварии с маршруткой в Москве

© Фото : департамент ГОЧСиПБВертолет Московского авиационного центра на месте ДТП на улице Твардовского 25 в Москве. 20 февраля 2019
Вертолет Московского авиационного центра на месте ДТП на улице Твардовского 25 в Москве. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал в больницу с места опрокидывания маршрутной "Газели" на севере Москвы пострадавшую девушку в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что четыре человека пострадали, по предварительным данным, при опрокидывании маршрутной "Газели" на севере Москвы. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
"С места ДТП вертолётом эвакуировали в лечебное учреждение столицы одного тяжело пострадавшего - девушку, остальных увезли на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полете состояние здоровья пострадавшей поддерживала медицинская бригада территориального центра медицины катастроф Москвы.
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