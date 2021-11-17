https://ria.ru/20211117/vertolet-1760178130.html

Вертолет госпитализировал девушку после аварии с маршруткой в Москве

Вертолет госпитализировал девушку после аварии с маршруткой в Москве - РИА Новости, 22.11.2021

Вертолет госпитализировал девушку после аварии с маршруткой в Москве

Медицинский вертолет эвакуировал в больницу с места опрокидывания маршрутной "Газели" на севере Москвы пострадавшую девушку в тяжелом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-17T13:48

2021-11-17T13:48

2021-11-22T14:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/92/1551149207_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2c345b4a082da74a46c021792e370efc.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал в больницу с места опрокидывания маршрутной "Газели" на севере Москвы пострадавшую девушку в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что четыре человека пострадали, по предварительным данным, при опрокидывании маршрутной "Газели" на севере Москвы. По факту произошедшего прокуратура начала проверку."С места ДТП вертолётом эвакуировали в лечебное учреждение столицы одного тяжело пострадавшего - девушку, остальных увезли на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в полете состояние здоровья пострадавшей поддерживала медицинская бригада территориального центра медицины катастроф Москвы.

https://ria.ru/20210714/spasateli-1741390991.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва