https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759558069.html
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 17.11.2021
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Управление Роспотребнадзора по Пензенской ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет, следует из постановления главного санитарного... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:35
2021-11-17T23:35
2021-11-17T23:47
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
пензенская область
олег мельниченко
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САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пензенской ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет, следует из постановления главного санитарного врача по региону Михаила Перекусихина.Управление Роспотребнадзора по региону постановлением от 7 октября ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 с охватом не менее 80% от общей численности коллективов для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта в области."Постановляю внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 7 октября 2021 года… дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: (обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции - ред.) "лицам в возрасте 60 лет и старше… Принять дополнительные меры по охвату иммунизацией против новой коронавирусной инфекции работающих и неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Уточняется, что до 15 декабря должно быть проведены профилактические прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 января следующего года - вторым компонентом вакцины."Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остается возрастная группа лиц в возрасте 60 лет и старше... Охват населения старше 60 лет вакцинацией от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным, что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - поясняется в документе.Ранее губернатор Олег Мельниченко заявил в эфире телеканала "Россия 24", что власти области выступают за введение в регионе обязательной вакцинации для граждан старше 60 лет, но решение за Роспотребнадзором.Для непривитых жителей области старше 60 лет введен режим самоизоляции. Допуск в непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, кафе и рестораны возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19. Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.В Пензенской области лабораторно подтверждено 86 800 случаев заражения, скончались 3948 человек с COVID-19, выздоровели 59 958 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, пензенская область, олег мельниченко
23:35 17.11.2021 (обновлено: 23:47 17.11.2021)
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора
по Пензенской ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет, следует из постановления главного санитарного врача по региону Михаила Перекусихина.
Управление Роспотребнадзора по региону постановлением от 7 октября ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 с охватом не менее 80% от общей численности коллективов для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта в области.
"Постановляю внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области
от 7 октября 2021 года… дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: (обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции - ред.) "лицам в возрасте 60 лет и старше… Принять дополнительные меры по охвату иммунизацией против новой коронавирусной инфекции работающих и неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что до 15 декабря должно быть проведены профилактические прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 января следующего года - вторым компонентом вакцины.
"Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остается возрастная группа лиц в возрасте 60 лет и старше... Охват населения старше 60 лет вакцинацией от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным, что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - поясняется в документе.
Ранее губернатор Олег Мельниченко
заявил в эфире телеканала "Россия 24", что власти области выступают за введение в регионе обязательной вакцинации для граждан старше 60 лет, но решение за Роспотребнадзором.
Для непривитых жителей области старше 60 лет введен режим самоизоляции. Допуск в непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, кафе и рестораны возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19. Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.
В Пензенской области лабораторно подтверждено 86 800 случаев заражения, скончались 3948 человек с COVID-19, выздоровели 59 958 человек.