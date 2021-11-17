https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759528923.html

Попова объяснила необходимость вакцинации для переболевших COVID-19

Попова объяснила необходимость вакцинации для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Попова объяснила необходимость вакцинации для переболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость прививок для переболевших COVID продиктована мировым опытом и учеными. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:29

2021-11-17T18:29

2021-11-17T18:38

общество

распространение коронавируса

вакцинация

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость прививок для переболевших COVID продиктована мировым опытом и учеными."Рекомендации Министерства здравоохранения они, безусловно, обоснованы учеными, обоснованы мировым опытом, и обоснованы и разработчиками вакцины, и иммунологами, они считают так, мы сегодня к ним прислушиваемся", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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