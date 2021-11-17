https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759528923.html
Попова объяснила необходимость вакцинации для переболевших COVID-19
Попова объяснила необходимость вакцинации для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Попова объяснила необходимость вакцинации для переболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость прививок для переболевших COVID продиктована мировым опытом и учеными. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:29
2021-11-17T18:29
2021-11-17T18:38
общество
распространение коронавируса
вакцинация
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость прививок для переболевших COVID продиктована мировым опытом и учеными."Рекомендации Министерства здравоохранения они, безусловно, обоснованы учеными, обоснованы мировым опытом, и обоснованы и разработчиками вакцины, и иммунологами, они считают так, мы сегодня к ним прислушиваемся", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:29 17.11.2021 (обновлено: 18:38 17.11.2021)
Попова объяснила необходимость вакцинации для переболевших COVID-19
Попова: рекомендации о вакцинации для переболевших COVID-19 обоснованы мировым опытом