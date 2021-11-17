https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759524868.html

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 17.11.2021

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет, сообщается на официальном сайте регионального управления... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:08

2021-11-17T18:08

2021-11-17T19:16

общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

распространение коронавируса

вакцинация

здоровье - общество

коронавирусы

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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет, сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора."Руководителям предприятий нужно организовать прохождение вакцинации сотрудников старше 60 лет, а также работников с хроническими заболеваниями. Первым компонентом вакцины (или однокомпонентной) необходимо привиться до 15 декабря 2021 года, а в срок до 15 января 2022-го - вторым компонентом", - говорится в документе.В постановлении отмечается, что в Калининградской области с 42-й недели заболеваемость коронавирусом в возрастных группах 60-64 года увеличилась на 25%, старше 65 лет - в 3,2 раза."По итогам 45-й недели заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет составила 443,1 на 100 тысяч населения данного возраста и является самой высокой среди других возрастных групп взрослого населения", - отмечается в документе.Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медиков. Предписывалось в срок до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер.Позднее в постановление вносили изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие число прививаемых до 80% и 90% от общего количества сотрудников.

https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759528923.html

калининградская область

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