https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759524868.html
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 17.11.2021
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет, сообщается на официальном сайте регионального управления... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:08
2021-11-17T18:08
2021-11-17T19:16
общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
распространение коронавируса
вакцинация
здоровье - общество
коронавирусы
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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет, сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора."Руководителям предприятий нужно организовать прохождение вакцинации сотрудников старше 60 лет, а также работников с хроническими заболеваниями. Первым компонентом вакцины (или однокомпонентной) необходимо привиться до 15 декабря 2021 года, а в срок до 15 января 2022-го - вторым компонентом", - говорится в документе.В постановлении отмечается, что в Калининградской области с 42-й недели заболеваемость коронавирусом в возрастных группах 60-64 года увеличилась на 25%, старше 65 лет - в 3,2 раза."По итогам 45-й недели заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет составила 443,1 на 100 тысяч населения данного возраста и является самой высокой среди других возрастных групп взрослого населения", - отмечается в документе.Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медиков. Предписывалось в срок до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер.Позднее в постановление вносили изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие число прививаемых до 80% и 90% от общего количества сотрудников.
https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759528923.html
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общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
18:08 17.11.2021 (обновлено: 19:16 17.11.2021)
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет
КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости.
В Калининградской области
ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет, сообщается на официальном сайте
регионального управления Роспотребнадзора
.
"Руководителям предприятий нужно организовать прохождение вакцинации сотрудников старше 60 лет, а также работников с хроническими заболеваниями. Первым компонентом вакцины (или однокомпонентной) необходимо привиться до 15 декабря 2021 года, а в срок до 15 января 2022-го - вторым компонентом", - говорится в документе.
В постановлении отмечается, что в Калининградской области с 42-й недели заболеваемость коронавирусом в возрастных группах 60-64 года увеличилась на 25%, старше 65 лет - в 3,2 раза.
"По итогам 45-й недели заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет составила 443,1 на 100 тысяч населения данного возраста и является самой высокой среди других возрастных групп взрослого населения", - отмечается в документе.
Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медиков. Предписывалось в срок до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер.
Позднее в постановление вносили изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие число прививаемых до 80% и 90% от общего количества сотрудников.