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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/vaktsinatsiya-1759446662.html
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 17.11.2021
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, а также проживающих в организациях соцобслуживания вводят в Кировской области, сообщается на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:11
2021-11-17T13:42
распространение коронавируса
общество
кировская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, а также проживающих в организациях соцобслуживания вводят в Кировской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление, расширяющее перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации против коронавируса, подписала главный санитарный врач Кировской областиРазмещенное на сайте регионального управления Роспотребнадзора постановление, в частности, дополнено подпунктами о необходимости пройти вакцинацию жителям региона "в возрасте 60 лет и старше"; "проживающим в организациях соцобслуживания (независимо от форм собственности)"; "лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением"."Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции не менее 90% лиц в возрастной группе старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями", - подчеркивается в сообщении.Также в перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации против коронавируса, вошли занятые в сфере ветеринарных, фармацевтических, курьерских, гостиничных, туристических, страховых, охранных, клининговых, ритуальных услуг. Отмечается, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих сферах, обязаны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом до 30 ноября, вторым - до 30 декабря 2021 года.Ранее сообщалось, что Кировская область в середине октября объявила о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты.
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общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество
13:11 17.11.2021 (обновлено: 13:42 17.11.2021)
 
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, а также проживающих в организациях соцобслуживания вводят в Кировской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Соответствующее постановление, расширяющее перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации против коронавируса, подписала главный санитарный врач Кировской области
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
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Размещенное на сайте регионального управления Роспотребнадзора постановление, в частности, дополнено подпунктами о необходимости пройти вакцинацию жителям региона "в возрасте 60 лет и старше"; "проживающим в организациях соцобслуживания (независимо от форм собственности)"; "лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением".
"Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции не менее 90% лиц в возрастной группе старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями", - подчеркивается в сообщении.
Также в перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации против коронавируса, вошли занятые в сфере ветеринарных, фармацевтических, курьерских, гостиничных, туристических, страховых, охранных, клининговых, ритуальных услуг. Отмечается, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих сферах, обязаны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом до 30 ноября, вторым - до 30 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что Кировская область в середине октября объявила о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые выдаются пациентам после прививки Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоКировская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - Общество
 
 
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