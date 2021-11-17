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В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 17.11.2021

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, а также проживающих в организациях соцобслуживания вводят в Кировской области, сообщается на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:11

2021-11-17T13:11

2021-11-17T13:42

распространение коронавируса

общество

кировская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, а также проживающих в организациях соцобслуживания вводят в Кировской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление, расширяющее перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации против коронавируса, подписала главный санитарный врач Кировской областиРазмещенное на сайте регионального управления Роспотребнадзора постановление, в частности, дополнено подпунктами о необходимости пройти вакцинацию жителям региона "в возрасте 60 лет и старше"; "проживающим в организациях соцобслуживания (независимо от форм собственности)"; "лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением"."Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции не менее 90% лиц в возрастной группе старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями", - подчеркивается в сообщении.Также в перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации против коронавируса, вошли занятые в сфере ветеринарных, фармацевтических, курьерских, гостиничных, туристических, страховых, охранных, клининговых, ритуальных услуг. Отмечается, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в этих сферах, обязаны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом до 30 ноября, вторым - до 30 декабря 2021 года.Ранее сообщалось, что Кировская область в середине октября объявила о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты.

https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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