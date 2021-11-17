https://ria.ru/20211117/vaktsina-1759413628.html

В Нижнем Тагиле из больницы украли более 300 доз "Спутника V"

В Нижнем Тагиле из больницы украли более 300 доз "Спутника V" - РИА Новости, 17.11.2021

В Нижнем Тагиле из больницы украли более 300 доз "Спутника V"

Неизвестные похитили более 300 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из больницы Нижнего Тагила, полиция начала проверку, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:00

2021-11-17T11:00

2021-11-17T11:16

распространение коронавируса

общество

нижний тагил

свердловская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752178691_0:322:2889:1947_1920x0_80_0_0_4da86113d1f4fad057bc045ba6b0cd56.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Неизвестные похитили более 300 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из больницы Нижнего Тагила, полиция начала проверку, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых."Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции №19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 (8.05 мск) от заместителя главного врача городской больницы №4 поликлиники №2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения", - сказал представитель МВД.По словам Горелых, днем здание охраняет ЧОП "Великан", а в ночное время – сторож, ранее не судимый. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог. Сейчас представители полиции устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной.По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка, подчеркнул Горелых.

https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742567798.html

https://ria.ru/20210209/krazha-1596689723.html

нижний тагил

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижний тагил, свердловская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19