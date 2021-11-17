https://ria.ru/20211117/ugroza-1759502680.html

Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины

Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины - РИА Новости, 17.11.2021

Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины

Соглашение Британии и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской активности у границ РФ, заявила на брифинге в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:45

2021-11-17T16:45

2021-11-17T17:19

в мире

украина

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Соглашение Британии и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской активности у границ РФ, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как вы понимаете, речь идет не о прогулочных катерах и даже не о яхтах, безусловно, не о возможности какого-то промышленного использования в интересах граждан этой страны. ...Речь идет о юридическом оформлении двусторонней договоренности по взаимодействию в военной, военно-технической сферах", - сказала она, комментируя подписанное недавно рамочное соглашение между Британией и Украиной."Мы расцениваем данный фактор как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, на Украине", - заявила Захарова.Комментируя недавние высказывания руководства МИД Великобритании, которое возложило ответственность, в том числе и на Москву за кризис на белорусской границе, она указала, что "лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителям заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной".Захарова напомнила, что британская сторона намеренно игнорирует гуманитарную подоплеку сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20211116/ukraina-1759367453.html

https://ria.ru/20211116/johnson-1759214035.html

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в мире, украина, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия