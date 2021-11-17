16:45 17.11.2021 (обновлено: 17:19 17.11.2021)
Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины
Захарова: Лондон поощряет реваншистские планы Киева и угрожает региональной безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Соглашение Британии и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской активности у границ РФ, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как вы понимаете, речь идет не о прогулочных катерах и даже не о яхтах, безусловно, не о возможности какого-то промышленного использования в интересах граждан этой страны. ...Речь идет о юридическом оформлении двусторонней договоренности по взаимодействию в военной, военно-технической сферах", - сказала она, комментируя подписанное недавно рамочное соглашение между Британией и Украиной.
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"Мы расцениваем данный фактор как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, на Украине", - заявила Захарова.
Комментируя недавние высказывания руководства МИД Великобритании, которое возложило ответственность, в том числе и на Москву за кризис на белорусской границе, она указала, что "лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителям заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной".
Захарова напомнила, что британская сторона намеренно игнорирует гуманитарную подоплеку сложившейся ситуации.