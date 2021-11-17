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https://ria.ru/20211117/ugroza-1759502680.html
Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины
Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины - РИА Новости, 17.11.2021
Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины
Соглашение Британии и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской активности у границ РФ, заявила на брифинге в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:45
2021-11-17T17:19
в мире
украина
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Соглашение Британии и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской активности у границ РФ, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как вы понимаете, речь идет не о прогулочных катерах и даже не о яхтах, безусловно, не о возможности какого-то промышленного использования в интересах граждан этой страны. ...Речь идет о юридическом оформлении двусторонней договоренности по взаимодействию в военной, военно-технической сферах", - сказала она, комментируя подписанное недавно рамочное соглашение между Британией и Украиной."Мы расцениваем данный фактор как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, на Украине", - заявила Захарова.Комментируя недавние высказывания руководства МИД Великобритании, которое возложило ответственность, в том числе и на Москву за кризис на белорусской границе, она указала, что "лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителям заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной".Захарова напомнила, что британская сторона намеренно игнорирует гуманитарную подоплеку сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20211116/ukraina-1759367453.html
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в мире, украина, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
16:45 17.11.2021 (обновлено: 17:19 17.11.2021)
 
Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины

Захарова: Лондон поощряет реваншистские планы Киева и угрожает региональной безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Соглашение Британии и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской активности у границ РФ, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как вы понимаете, речь идет не о прогулочных катерах и даже не о яхтах, безусловно, не о возможности какого-то промышленного использования в интересах граждан этой страны. ...Речь идет о юридическом оформлении двусторонней договоренности по взаимодействию в военной, военно-технической сферах", - сказала она, комментируя подписанное недавно рамочное соглашение между Британией и Украиной.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 20:32
На Украине предложили "натравить" на Россию британский спецназ
"Мы расцениваем данный фактор как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, на Украине", - заявила Захарова.
Комментируя недавние высказывания руководства МИД Великобритании, которое возложило ответственность, в том числе и на Москву за кризис на белорусской границе, она указала, что "лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителям заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной".
Захарова напомнила, что британская сторона намеренно игнорирует гуманитарную подоплеку сложившейся ситуации.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 00:54
Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
 
В миреУкраинаВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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