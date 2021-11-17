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Туризм
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Россиянам в Уганде порекомендовали избегать мест скопления людей
Россиянам в Уганде порекомендовали избегать мест скопления людей - РИА Новости, 17.11.2021
Россиянам в Уганде порекомендовали избегать мест скопления людей
Посольство России в Уганде настоятельно рекомендует находящимся там россиянам соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:17
2021-11-17T15:17
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Посольство России в Уганде настоятельно рекомендует находящимся там россиянам соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей, особенно рынков и крупных торговых центров.Утром во вторник в столице Уганды произошли два взрыва. Один прогремел рядом с полицейским участком, второй на Парламентской авеню — улице, где расположены парламент, министерства и посольства. Согласно агентству Франс Пресс, местное отделение Красного креста сообщило о 33 пострадавших, среди них 21 полицейский. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, уганда, красный крест, новости - туризм, исламское государство, россия, безопасность
15:17 17.11.2021
 
Россиянам в Уганде порекомендовали избегать мест скопления людей

Посольство РФ рекомендует туристам избегать мест скопления людей в Уганде из-за взрывов

CC BY-SA 2.0 / not not phil / MbararaГород Мбарара
Город Мбарара - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
CC BY-SA 2.0 / not not phil / Mbarara
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Посольство России в Уганде настоятельно рекомендует находящимся там россиянам соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей, особенно рынков и крупных торговых центров.
Утром во вторник в столице Уганды произошли два взрыва. Один прогремел рядом с полицейским участком, второй на Парламентской авеню — улице, где расположены парламент, министерства и посольства.
Согласно агентству Франс Пресс, местное отделение Красного креста сообщило о 33 пострадавших, среди них 21 полицейский.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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