https://ria.ru/20211117/uchastkovyy-1759489914.html

"Народному участковому" России вручили "УАЗ Патриот"

"Народному участковому" России вручили "УАЗ Патриот" - РИА Новости, 17.11.2021

"Народному участковому" России вручили "УАЗ Патриот"

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил финалистов конкурса народных участковых страны, победитель которого получил автомобиль "УАЗ Патриот", сообщается... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:03

2021-11-17T16:03

2021-11-17T16:03

общество

владимир колокольцев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил финалистов конкурса народных участковых страны, победитель которого получил автомобиль "УАЗ Патриот", сообщается на сайте МВД Медиа."Сегодня, в День участковых уполномоченных полиции, в МВД России прошла торжественная церемония награждения лауреатов XI Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый", - говорится в сообщении.По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, практически каждое второе заявление, поступающее в полицию, передается на рассмотрение участковым, которые с начала 2021 года установили более 220 тысяч лиц, совершивших преступления.Колокольцев поблагодарил участковых за добросовестное отношение к делу, ответственность и неравнодушие, пожелал сотрудникам и ветеранам службы, их родным и близким здоровья, благополучия и новых успехов в достижении поставленных целей.Титула "Народный участковый" 2021 года удостоен старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Грозный Адам Дутаев. Ему вручили символ конкурса - переходящую статуэтку, нагрудный знак победителя и почетную грамоту, а также автомобиль "УАЗ Патриот". Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Алтайскому району Валерий Паппенгейм. Третьим стал старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Старый Оскол Александр Карапузов. Они награждены почетными грамотами и ценными подарками.

https://ria.ru/20201117/uchastkovye-1584984176.html

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общество, владимир колокольцев, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство внутренних дел рф (мвд россии)