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Глава МИД Турции назвал действия Армении на границе провокацией
Глава МИД Турции назвал действия Армении на границе провокацией - РИА Новости, 17.11.2021
Глава МИД Турции назвал действия Армении на границе провокацией
Турция не оставит Азербайджан в одиночестве перед лицом "провокаций Армении", заявил глава МИД Турции Мевлют Чвушоглу. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:07
2021-11-17T15:48
в мире
армения
азербайджан
мид турции
турция
мид армении
минобороны армении
минобороны азербайджана
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Турция не оставит Азербайджан в одиночестве перед лицом "провокаций Армении", заявил глава МИД Турции Мевлют Чвушоглу.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали."То, что делает Армения – это провокация. Никогда провокации не приведут к достижению цели. С такой позицией Армения теряет и будет терять. Нужно понять: вы оккупировали земли Азербайджана, он будет их защищать и освобождать. Азербайджан не одинок и не останется одиноким", - сказал Чавушоглу журналистам.При этом Турция, по его словам, хочет "открыть новую страницу стабилизации в регионе".Турецкий министр назвал действия армянской стороны "террористической атакой" против Азербайджана, призвал Армению поддержать мирные инициативы в регионе , "осознать безрезультатность провокаций против Азербайджана". и предпринять совместные с Баку и Анкарой шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе. "Если Армения готова, то и Турция готова", - добавил Чавушоглу.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
https://ria.ru/20211117/konflikt-1759438245.html
армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, мид турции, турция, мид армении, минобороны армении, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:07 17.11.2021 (обновлено: 15:48 17.11.2021)
 
Глава МИД Турции назвал действия Армении на границе провокацией

Глава МИД Турции Чвушоглу назвал действия Армении на границе провокацией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Турция не оставит Азербайджан в одиночестве перед лицом "провокаций Армении", заявил глава МИД Турции Мевлют Чвушоглу.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Бои на границе Армении и Азербайджана
16 ноября, 19:48Инфографика
Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
Посмотреть
"То, что делает Армения – это провокация. Никогда провокации не приведут к достижению цели. С такой позицией Армения теряет и будет терять. Нужно понять: вы оккупировали земли Азербайджана, он будет их защищать и освобождать. Азербайджан не одинок и не останется одиноким", - сказал Чавушоглу журналистам.
При этом Турция, по его словам, хочет "открыть новую страницу стабилизации в регионе".
Турецкий министр назвал действия армянской стороны "террористической атакой" против Азербайджана, призвал Армению поддержать мирные инициативы в регионе , "осознать безрезультатность провокаций против Азербайджана". и предпринять совместные с Баку и Анкарой шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе. "Если Армения готова, то и Турция готова", - добавил Чавушоглу.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 12:40
В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе
 
В миреАрменияАзербайджанМИД ТурцииТурцияМИД АрменииМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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